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寒流來襲 台東愛心捐贈設備及物資給學校和創世基金會
這幾天寒流來襲，全台氣溫急凍，不過，台東送暖活動不間斷，包括財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會及台東玉奉宮今天分別捐贈設備及物資給學校和創世基金會台東院，溫暖社會。
財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會自2020年起持續關注台東偏鄉學校，今天由醫師林思宏帶領基金會夥伴搭飛機來到台東，展開為期兩天的校園圓夢公益之行，提供服裝、設備資源的挹注。
林思宏說，圓夢之行將前往萬安國小振興分校、關山幼兒園、海端國中、寶桑國中等校，讓弱勢家庭和有資源需求的學校有機會感受到來自社會的實際行動支持。
另台東玉奉宮信眾今 天也邀集各方善士，不畏寒流來襲，由市長張國洲率領信眾捐贈物資幫助創世基金會台東院及其社福單位，讓植物人及其弱勢族群在寒流中暖感加倍。
供俸九天玄女的台東玉奉宮，今年是第4年捐贈物資幫助創世，物資包括尿布、看護墊、抽痰管、米、烘碗機等，都是植物人平日所需。希望帶動拋磚引玉效果，讓更多民間資源響應幫助社福機構。
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