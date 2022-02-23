打造原鄉新亮點 花蓮卓溪原民產業服務中心動土

中央社 / 花蓮縣23日電

花蓮卓溪鄉大部分都是高山峻嶺之地，為了讓農產品更利於展銷，鄉公所選在鄉民生活圈的玉里鎮上規劃設置「原住民產業服務中心」，盼成觀光旅遊新亮點，活絡部落經濟。

卓溪鄉公所今天舉行「原住民產業服務中心新建工程」動土典禮，原民會副主委鍾興華、花蓮縣長徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、卓溪鄉長呂必賢等執鏟動土祈福。

呂必賢感謝原民會、花蓮縣政府支持，花東基金補助新台幣3440萬元，計畫總經費共4425.6萬元，在玉里鎮中正路、博愛路交會口的黃金地段規劃興建「卓溪鄉原住民產業服務中心」。

呂必賢接受媒體聯訪表示，7年前就任鄉長時此項工程正要進行，但基地面積僅90坪，不足以發揮，因此提議將一旁警察局及宿舍一併納入；歷經4年期間土地撥用及多次提案審查，終於動工，工期約14個月，預計民國112年正式營運。

呂必賢說，基地面積共有200多坪，計畫興建5層樓建築，1、2樓做為產業行銷空間，3、4樓將規劃為原住民創作研習區，協助原住民青年創業並提供原住民文創產業產銷的鏈結，更重要的是做為卓溪鄉旅遊資訊平台，戶外區安排市集、街頭藝人、咖啡展售等，讓各產銷班皆可利用此空間。

卓溪鄉背倚中央山脈綿延山麓，幅員遼闊，是花蓮縣面積僅次於秀林鄉的第2大鄉，也是唯一沒有省道公路和鐵路經過的鄉鎮，就地形及交通條件而言，聯外交通不便，且腹地不夠寬廣，發展受限。

原住民 花蓮 文創產業

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