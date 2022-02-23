影／基隆外木山又有落石 路旁變電箱如擋土牆攔阻石塊

基隆市外木山海岸湖海路今天又發生落石，一塊約兩個籃球大小的石塊砸落路面，其他石塊被變電箱擋住或掉進路旁排水溝，幸未造成人員傷亡。本月初外木山海岸山壁有塊40噸巨石滾落路面，險些砸中休旅車，事隔半月個多又見落石，湖海路行車安全成為話題。

2月5日農曆春節9天連假倒數第2天的下午，外木山湖海路指標2公里處，有多塊巨石從100多公尺高的山壁滾落路面，市府估算最大塊的重達40公噸。這塊巨石掉落路面前，有輛休旅車剛行駛過事故地點，如果再慢個一兩秒可能就被擊中，釀成慘禍。

基市府工務處當天調度機具到現場，敲碎巨石並在當晚清除，晚上9點半開放通行。事後研議建造擋土牆及攔石網保障人車安全，工程尚未完成，指標2.8公里處今天也發生落石。

基隆市議員張秉鈞今天在外木山辦會勘，得知湖海路又發生落石，前往現場查看，發現有落石打中台電變電箱，強大撞擊力導致電箱位移，另有一塊岩石掉路道路紅線處，還有兩塊掉進排水溝，所幸沒有人車被砸中。工務處事後已派員前往現場放置反光錐，提醒過往人車注意，並將落石清除。