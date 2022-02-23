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妥瑞氏症發病列車長伸援手 患者錄影片感謝

中央社 / 台東縣23日電

「感謝列車長給我這個空間」患有妥瑞氏症的32歲曾姓男子，透過影片吃力說出對台鐵的感謝話。曾男日前搭火車病發，發出怪聲，列車長特別安排獨自坐在哺育室。

曾男2月18日搭火車從台北到台東，途中因為乘客多導致病症發作，呼吸急促、全身發抖，還發出怪聲語無倫次，其他乘客以為他是刻意搗亂，列車長看到，問他是否需要幫忙，列車長知道病因後，立即幫他安排到車上的哺育室，讓他心情舒緩。

他在哺育室內吃力的錄一段影片感謝列車長「我因為妥瑞氏症比較嚴重，所以會這樣（語無倫次），等客人少了我就比較不會焦慮了，這是2月18日太魯閣436車次，從台北開往台東的自強號，我要感謝這班火車的列車長」。

台鐵局事後了解，曾男是名妥瑞氏症患者，領有身心障礙手冊，平時講話或與人相處都會不自覺發出怪聲跟抖動，不明白的人都以為他在搗亂，這也造成他的困擾。曾男說，身為一個患者，就算想努力控制不出怪聲，也很難，被他打攪過的人很抱歉，但也希望更多人能夠了解妥瑞氏症。

台鐵局台東火車站長楊舜安今天接受媒體訪問表示，對於這班列車長第一時間的反應表示肯定，台鐵對於特殊狀況的民眾，都有一套標準的SOP，也定期對台鐵人員訓練，不過也希望，若有特殊情況的民眾，可隨時通知台鐵人員，將會提供必要的協助。

台鐵 妥瑞氏症

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