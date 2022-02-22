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20年來最慘 花蓮高接梨花苞遭凍傷爭取天然災害救助

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮壽豐鄉高接梨農反映受寒害影響，開花率低，損失慘種，議長張峻（右3）、縣府農業處長陳淑雯（右）等人今天下鄉勘災。圖／張峻服務處提供
花蓮壽豐鄉高接梨農反映受寒害影響，開花率低，損失慘種，議長張峻（右3）、縣府農業處長陳淑雯（右）等人今天下鄉勘災。圖／張峻服務處提供

花蓮縣壽豐鄉高接梨農近日向議長張峻陳情，指受天雨、寒害影響，種植的高接梨開花率僅1成，是20年來最慘。張峻今邀縣府農業處、農政單位及果農前往現勘，後續由農政單位確認受災程度，再向農委會申請天然災害救助。

目前壽豐鄉高接梨栽種面積約3公頃多，張峻接獲農友陳情後，今天邀集縣府農業處長陳淑雯、農糧署東區分署、花蓮區農改場、壽豐鄉公所、壽豐鄉農會等單位，到溪口、樹湖等4處果園會勘。

張峻說，今年高接梨開花期天氣變化劇烈，花苞開花僅1成，也就是結果率只有1成，農民叫苦連天，希望縣府儘速啟動農業天然災害救助，幫助果農度過難關。

「20年來最慘一次」果農張美珠向張峻等人訴苦說，她栽種高接梨20年，從來沒有這麼慘過，因為天氣忽冷忽熱，開花期又遇到下不停的雨還有寒流，整個果園幾乎都是尖尖的花苞，代表不會開花和結果，今年已經血本無歸，只希望能獲得農業天然災害救助，減輕損失。

陳淑雯說，近日因天氣變化，又有寒流來襲，容易造成農作物凍傷。提醒農友一旦發現作物受到寒害，請拍照存證，並務必要通報在地鄉鎮公所，以利農業處彙整處理。至於高接梨寒害，將由東區分署及農改場確認災損面積、受災比率，再向農委會申請救助。

農糧署東區分署表示，若認定為天然災害，將由農委會公告，農民可在公告後的10天內向鄉公所申請，公所30天內完成勘查和抽查後報農糧署，即可撥款補助，目前高接梨每公頃可補助6萬元。

花蓮壽豐鄉高接梨農反映受寒害影響，開花率低，損失慘種，議長張峻今邀農政單位會勘。圖／張峻服務處提供
花蓮壽豐鄉高接梨農反映受寒害影響，開花率低，損失慘種，議長張峻今邀農政單位會勘。圖／張峻服務處提供

農委會 花蓮

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