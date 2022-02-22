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新造100噸級巡防艇抵花蓮港 提升海域巡緝能量

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
海巡署第六海巡隊今天下午舉行接艇儀式，新的10078艇正式加入巡弋行列，提升花蓮海域巡緝與防疫能量。圖／海巡署第六海巡隊提供
海巡署第六海巡隊今天下午舉行接艇儀式，新的10078艇正式加入巡弋行列，提升花蓮海域巡緝與防疫能量。圖／海巡署第六海巡隊提供

海巡署艦隊分署第六海巡隊今天迎接100噸新巡防艇，續航力達1200浬，能取代老舊艦艇，延長海上巡邏時間打擊犯罪，新巡防艇還有水瞄可在海上滅火，也能驅離不法作業船隻，成為執法新利器。

第六海巡隊表示，今天下午舉行接艇儀式，分隊長薛鈞文率「強化海巡編裝發展方案」新造10078艇航抵花蓮港，由海巡隊安排10056艇及5052艇，於港外噴水迎接，10078艇正式加入巡弋行列，提升花蓮海域巡緝與防疫能量。

海巡隊指出，新造100噸級巡防艇採用2部高速主機，搭配性能優良船舶控制系統，最高航速可達30節、續航力達1200浬，可有效延長海上執勤時間；同時配載1艘艉放式小艇，必要時可配合母艇執行救生救難、近岸登檢等任務，防堵不法集團走私入境。

另外，新巡防艇可由駕駛室遙控兼具消防滅火功能水瞄，配有消防泡沫，除了可執行海上失火救難任務，也能在驅離不法作業船舶時，發揮強勢執法手段。

第六海巡隊長賀華傑表示，現值新冠肺炎防疫期間，10078艇各項裝備性能卓越，海巡隊將持續發揮海上快打艦隊特性，防堵疫情於境外。預計在「籌建海巡艦艇發展計畫」內，未來共配置4艘新式35噸級艇、3艘100噸級艇及2艘沿岸多功能艇，汰換目前老舊巡防艇，守護花蓮海域治安，確保人民權益及財產安全。

新造100噸級巡防艇採用2部高速主機，最高航速可達30節、續航力達1200浬。圖／海巡署第六海巡隊提供
新造100噸級巡防艇採用2部高速主機，最高航速可達30節、續航力達1200浬。圖／海巡署第六海巡隊提供

海巡署 花蓮

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