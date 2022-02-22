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泛藍獨霸 花蓮議員第2選區逾20年再有民進黨員參選

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
前交通部長林佳龍（左）力挺陳財能，表示願意當他的顧問，提供交通、觀光建言。記者王燕華／攝影
前交通部長林佳龍（左）力挺陳財能，表示願意當他的顧問，提供交通、觀光建言。記者王燕華／攝影

花蓮長期是泛藍鐵票區，目前全縣33個議員席次，綠營僅占3席。民進黨縣黨部執委會今天通過除第1、第3選區外，其餘8個選區都開放登記；政治評論員陳財能代表民進黨參選第2選區，是該選區超過20年來再次出現綠營戰將，陳財能設在青年住宅的服務處今天啟用，交通部前部長林佳龍、立委陳歐珀等人都前往力挺。

陳財能曾參選馬祖（連江）縣長及立委，31年前參與民進黨花蓮縣黨部運作及縣黨部成立的籌備工作，這次回到花蓮，參選第2選區（新城、秀林）議員，打出「引頭路、拼出路」口號，要將新產業引進花蓮，為在地年輕人創造更多就業、創業機會。

花蓮政治版圖長期藍大於綠，第2選區上次有民進黨員參選是1998年的廖芳卿，當年該選區有5人爭奪2席，廖芳卿僅獲579票，以6.96%得票率吊車尾落選。

陳財能這幾個月勤走地方，認為以自己過去30多年來在中央及地方豐富經驗，還是很有機會為民進黨力拼72年來第一席新秀選區議員。他的「聚能所在」服務處今天開張後，將成為公民新據點，未來會規畫各種活動與講座。

林佳龍、陳歐珀、國策顧問盧博基、花蓮縣黨部主委陳景豊等黨內同志今天都到場祝賀力挺。林佳龍更說，花蓮是觀光大縣，發展觀光很重要，他曾擔任交通部長，深知觀光有「食、宿、遊、購、行」等重要面向，很樂意擔任陳財能的顧問，提供交通、觀光等政策建議。

陳景豊說，樂見有陳財能等黨員同志披上戰袍。縣黨部執委會今天已通過，下屆縣議員選舉，除了第1（花蓮市）、第3（吉安、壽豐、鳳林、光復、豐濱鄉、萬榮鄉）選區外，其他8個選區全部開放登記，再視情況協調。

他表示，議員選舉將採穩紮穩打的策略，1、3選區都是應選9席，但會保守提名，第1選區預計2+1，第3選區提名2席，整體縣議員部分預估10到12人代表參選。

政治評論員陳財能將代表民進黨參選花蓮縣新秀選區議員，設在青年住宅的服務處「聚能所在」今天下午啟用。記者王燕華／攝影
政治評論員陳財能將代表民進黨參選花蓮縣新秀選區議員，設在青年住宅的服務處「聚能所在」今天下午啟用。記者王燕華／攝影
政治評論員陳財能將代表民進黨參選花蓮縣新秀選區議員，是相隔20多年該選區再度有綠營人士參選。記者王燕華／攝影
政治評論員陳財能將代表民進黨參選花蓮縣新秀選區議員，是相隔20多年該選區再度有綠營人士參選。記者王燕華／攝影

花蓮 民進黨

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