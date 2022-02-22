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基隆火車站前圓環銅像基座搬家 出現于右任遇見于右任

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆火車站前圓環的「民族救星」基座，市府已移往沙灣歷史文化園區。記者邱瑞杰／攝影
基隆火車站前圓環的「民族救星」基座，市府已移往沙灣歷史文化園區。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府在基隆火車站前打造國門廣場，拆除站前圓環。原有的故總統蔣中正銅像被送到桃園大溪，「民族救星」基座年代較久遠，有人認為具文化資產價值，市府逕行「異地保存」一度引發爭議。基座目前移置沙灣歷史文化園區，與「太平輪遇難旅客紀念碑」相距不遠，巧合的是都是出自已故監察院長于右任題字。

基隆火車站前圓環原有蔣中正銅像，但經考據基座設立之初，上方是日本首任台灣總督樺山資紀銅像。基隆市文化局去年1月安排文資委員勘查，認為基座創建於1917 年，具有潛在文化價值。去年3月再次勘查，決議考量市政發展可先行異地保存，作法另行討論。

市府後來將基座移到沙灣歷史文化園區，但參與勘查的文資委員事後才知情。去年9月文化局召開文資審查會，有人批評市府在趕什麼，程序未走完就移置，讓文資委員背黑鍋。

沙灣歷史文化園區原有太平輪遇難旅客紀念碑，民族救星基座移到園區後，兩者相距約20公尺。「太平輪遇難旅客紀念碑」是于右任1951年題字，「民族救星」也是于右任所題，時間是1952年。于右任是我國實施憲法後首任監察院長，1964年病逝。

文化局長陳靜萍說，未來民族救星基座，會比照太平輪遇難旅客紀念碑，在旁邊設立導覽解說牌，讓遊客知道時代的變遷，明白它為什麼會在這裡。

基隆市沙灣歷史文化園區的「太平輪遇難旅客紀念碑」和「民族救星」基隆，都是已故監察院長于右任題字。記者邱瑞杰／攝影
基隆市沙灣歷史文化園區的「太平輪遇難旅客紀念碑」和「民族救星」基隆，都是已故監察院長于右任題字。記者邱瑞杰／攝影
基隆火車站前圓環的「民族救星」基座，市府已移往沙灣歷史文化園區。記者邱瑞杰／攝影
基隆火車站前圓環的「民族救星」基座，市府已移往沙灣歷史文化園區。記者邱瑞杰／攝影
基隆火車站前圓環的「民族救星」基座，市府已移往沙灣歷史文化園區。記者邱瑞杰／攝影
基隆火車站前圓環的「民族救星」基座，市府已移往沙灣歷史文化園區。記者邱瑞杰／攝影

基隆 文化局

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