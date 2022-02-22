提升運動設施安全 台東24間學校獲教育部補助

讓學生有優質且更安全的運動場地，教育部核定補助台東縣24間國中小整建運動場和排水設施，補助經費總計新台幣1億883萬9000元，工程將陸續開工。

立法委員劉櫂豪今天告訴中央社記者，去年教師節他向教育部專案補助台東24間國中小學校整建操場及周邊設施，經各校提報計畫書審議後，教育部在去年底至今年2月陸續核定經費，後續將由各校陸續施做。

劉櫂豪說，教育部核定台東縣國中小學包含大武、新港、初鹿、海端、關山、賓茂共6所國中，以及大王、仁愛、豐年、成功、大南、利嘉、初鹿、北源、都蘭、興隆、新興、介達、椰油、富岡、三和、寶桑、福原、龍田共18所國小。

劉櫂豪表示，台東地區雖然人口數不多，但孕育出許多優質運動人才，因此向下扎根培育運動人才，改善基層運動操場設施，能有效提升學校培育出更多的運動種子，而且能帶動運動風氣，提昇整體體魄發展，促進國民健康。

劉櫂豪也盼望各校能如質如期完成運動操場設施改善，讓學生有安全完善的運動設施，為社會培育更多人才。