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台東縣府為1萬餘名弱勢縣民投保微型保險30萬元保障

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（後）今天到社會處，感謝寄送微型保險通知書 工作人員。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（後）今天到社會處，感謝寄送微型保險通知書 工作人員。記者卜敏正／攝影

台東縣社會處今辦理「微加保障守護幸福」寄送作業，通知1萬1800餘名經濟弱勢縣民，縣府已主動納保「微型保險 亅，若不幸發生意外有理賠金支付相關開銷，讓生活能擁有基本保障。

台東縣社會處以工代賑的李姓員工單親育兒，為中低收入戶，縣府已提供納入南山人壽微型團體傷害保險一年期、保額30萬，她今天也參與「微型保險寄送作業 」，縣長饒慶鈴到場關懷時，也親送交投保證明和信件給她。

李姓員工表示，台東縣府為弱勢戶納保微型保險，讓弱勢族群能享有基本保障，這項政策平常或許沒有感覺，萬一意外發生至少有理賠金支付額外開銷，讓她的生活更加安心放心。

社會處長陳淑蘭指出，去年228連假期間，17歲李姓學生不幸溺水身故，李也是台東首批微型團體傷害保險對象，縣府立即啟動急難救助關懷，將理賠保險金30萬元送交家屬，家屬感謝縣府也為了抛磚引玉，完喪後以李生名義捐出10萬元回饋社會，讓愛傳承。

台東縣內中(低)收入符合微型保險承保條件，15足歲至70歲(含)身心障礙輕、中度者，或15歲至65歲具中(低)收入戶資格且符合微型保險承保條件者，萬一意外有保險金新台幣30萬元整保障。

台東縣政府表示，中低收入人口約占全縣5％，縣府自2年前開辦「微加保障守護幸福」微型保險方案後，由二家保險公司承辦，萬一發生意外導致傷亡，可迅速啟動保險理賠，截至110年底符合理賠共7案，理賠金額共192萬元，今年新保戶1750人，感謝中國人壽、南山人壽及南山人壽慈善基金會無私提供支持。

台東縣長饒慶鈴今天到社會處感謝微型保險工作人員，並將交投保證明和信件交給李姓員工。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴今天到社會處感謝微型保險工作人員，並將交投保證明和信件交給李姓員工。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（中）今天到社會處，感謝寄送微型保險通知書 工作人員。記者卜敏正／攝影
台東縣長饒慶鈴（中）今天到社會處，感謝寄送微型保險通知書 工作人員。記者卜敏正／攝影

保險 台東 溺水

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