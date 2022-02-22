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花蓮縣衛生局爭取遠距醫療設備 秀林鄉新開3科門診

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局爭取衛福部計畫補助設備，在秀林鄉新開設眼科、皮膚科與耳鼻喉科遠距醫療門診。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局爭取衛福部計畫補助設備，在秀林鄉新開設眼科、皮膚科與耳鼻喉科遠距醫療門診。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮縣衛生局爭取衛福部計畫補助設備，由衛生所與花蓮慈濟醫院合作，在全台面積最大山地鄉秀林鄉，新開設眼科、皮膚科與耳鼻喉科遠距醫療門診。經由5G網路視訊，專科醫師診斷後，可與衛生所醫護及病患討論治療方式，讓偏遠地區病患不必再舟車勞頓看診。

衛生局向衛福部爭取遠距醫療設備，挹注偏鄉醫療，由秀林鄉衛生所與慈濟醫院合作「花蓮縣秀林鄉衛生所遠距專科門診計畫」，新增眼底鏡、皮膚鏡、耳鼻喉鏡檢等設備，在遠距醫療門診專屬診次中，民眾只要就近在衛生所或衛生室看診，藉由網路連線，專科醫生就可以透過即時影像判讀病症，並由衛生所開立處方、拿藥。

衛生局長朱家祥指出，秀林鄉最遠的富世村從中橫線上大禹嶺到山下有專科門診的醫療院所約2.5小時車程，位於蘇花公路上的和平村到專科門診就醫，也需車程50分鐘。秀林鄉衛生所從2003年開始，使用數位醫療影像系統，將X光檢查結果即時傳送至慈濟醫院，由醫師協助判讀後並回覆意見，是東區遠距醫療的起點。

朱家祥表示，去年慈濟醫院運用健保署東區風險移撥款的資源，優先在秀林鄉衛生所試辦遠距醫療，衛生所以眼底鏡替民眾檢查，再將影像傳送到醫院，由眼科醫生同步判讀並給予治療建議，提升偏鄉糖尿病患視網膜檢查及追蹤治療的效果，以掌握糖尿病患健康狀況。

花蓮秀林鄉病患可就近至衛生所或衛生室看診，不必舟車勞頓。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮秀林鄉病患可就近至衛生所或衛生室看診，不必舟車勞頓。圖／花蓮縣衛生局提供

衛生所 遠距 慈濟

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