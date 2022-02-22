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爭取衛福部補助 花蓮秀林鄉開辦遠距門診

中央社 / 花蓮縣22日電

秀林鄉是全台面積最大山地鄉，最遠富世村從大禹嶺到醫院約2.5小時車程，花蓮縣衛生局爭取衛福部計畫，由衛生所與花蓮慈濟醫院合作，新開辦眼科、皮膚科與耳鼻喉科遠距門診。

花蓮縣衛生局發布新聞稿表示，距離是偏鄉部落醫療的挑戰，網路在現代都會區的生活與娛樂中不可或缺，而在偏鄉卻是救命的基礎工程。透過衛生福利部補助的設備與服務，建構最新的5G設備提升網速，自今年1月起秀林鄉衛生所新增眼底鏡、皮膚鏡、耳鼻喉鏡檢等設備。

花蓮慈濟醫院提供遠距醫療門診專屬診次，民眾只要就近在秀林鄉衛生所或衛生室看診，藉由網路連線，慈濟醫院的專科醫生就可以透過即時影像判讀病症，可以和衛生所醫師及就診民眾三方討論治療方式，由衛生所開立處方、拿藥，以遠距醫療方式補足偏鄉專科醫療不足的問題。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，秀林鄉最遠的富世村從中橫線上大禹嶺到山下有專科門診的醫療院所約2.5小時車程，位於蘇花公路上的和平村到專科門診就醫也須車程50分鐘。秀林鄉衛生所從2003年開始使用數位醫療影像系統，將X光檢查結果即時傳送至花蓮慈濟醫院，由醫師協助判讀後並回覆意見，是東區遠距醫療的起點。

去年花蓮慈濟醫院運用健保署東區風險移撥款的資源，優先在秀林鄉衛生所試辦遠距醫療，衛生所以眼底鏡替民眾檢查，再將影像傳送到慈濟醫院眼科醫生同步判讀並給予治療建議，提升偏鄉糖尿病患視網膜檢查及追蹤治療的效果，衛生所掌握糖尿病患健康狀況。

衛生福利部在2018年發布通訊診察治療辦法，針對山地、離島、偏僻地區及急迫情況、特殊情況之病人，可以進行通訊診療，開啟國內遠距醫療發展的新頁。運用網路的普及、移動式醫療檢查設備的進展、相關遠距醫療法規的鬆綁、健保提供的給付，完整的政策可以改善健康不平等的差距。

衛生所 遠距 花蓮

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