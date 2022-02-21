影／謝國樑現身說法 女兒聽損讓他放棄人生、暴肥至100公斤
參選基隆市長的前立委謝國樑今天拋出成立社區型健身中心政見，推廣運動風氣。他說，得知女兒確診聽損時曾有點放棄人生，連體重也放棄，暴肥到100公斤左右，後來靠運動才好一點。身心障礙者的家人會非常疲憊跟有壓力，可能還會先垮掉。他主張身心障礙者父母可免費使用社區型健身中心，其他優惠另行規畫。
謝國樑說，多雨的基隆太需要室內運動空間，大型運動中心興建成本高，且工期較長，他將效仿新北運動據點擴散到社區，從「運動即生活」的理念出發，打造落實生活零距離的運動據點。像安樂長庚商圈、中山經國學院商圈及中正新豐商圈，都有社區型健身中心的需求，希望在基隆推出10個以上的社區型健身中心。
謝國樑表示，當選市長後會挑選交通便利、低度使用的公共空間成立社區型健身中心，並委由專業團隊經營。基於使用者付費原則，社區型健身中心將收費，可採1分鐘1元，每天上限只收30元模式，並延續國民運動中心公益時段政策，特定族群免費。
基隆市有約2萬1千名身心障礙者，謝國樑表示要讓其父母免費使用社區型健身中心。他現身說法，不諱言女兒小愛剛確診聽損時，曾對人生感覺到有點放棄，連體重也放棄了，因此暴肥。
謝國樑說，那個時候完全沒有任何動力去做任何的事情，坦白講就是走不出來，沒辦溝跨出去，後來靠運動狀況才比較好。運動真的可以緩解壓力，越運動越快樂、越健康，身材越穩定是正向循環。如果越難過、越疲憊，越不想運動會越胖，然後越疲憊，就是負面循環，他也曾在負面循環裡面轉了很久，結果體重竟破百。
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