溪洲農田排水無法排入蘭陽溪釀淹水 宜縣府蓋抽水機房

宜蘭縣員山鄉的溪洲排水一旦遇到大雨，且蘭陽溪水位高漲時，水無法排入蘭陽溪造成淹水，該「三不管」地帶長年困擾民眾，經縣政府出面整合，編列縣款興建機房放抽水機，短期內先靠抽水解決問題，長期將爭取經費興建抽水站。

縣政府水利資源處今天邀集地方人士到場，說明即將動工的「浮洲橋新建移動式抽水機機房工程」概況。溪洲排水位於員山鄉七賢村，屬於農田灌溉系統，水直接排入蘭陽溪，如果下雨水位高漲，農田排水與蘭陽溪的水位高低反差大，溪洲排水排不出去造成淹水。

溪洲排水系統位在員山鄉，屬於宜蘭農田水利會管轄，蘭陽溪屬於中央管河川，兩條溪流與縣政府職掌並不大，但長年來就是沒人管，民眾直接反映淹水問題到縣府，必須臨時調載抽水機去抽水。有鑑於「三不管」地帶淹水問題必須解決，縣府主動編列530萬元興建一座抽水機房。

據了解，水利署第一河川局曾經為了淹水問題，2018年完成蘭陽溪員山堤防加高及防汛道路加高，並在匯流處興建排水閘門，把蘭陽溪可能倒灌的水擋住了，可是溪洲排水還是排不出去，必須動用卡車載抽水機去抽水，緩不濟急，甚至路淹了，抽水機也沒辦法載到現場。