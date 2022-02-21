謝國樑拋成立社區型健身中心政見 打造零距離運動據點

基隆市前立委、市長參選人謝國樑今天拋出新政見，表示若勝選，將活化交通便利且低度使用的公共空間，成立社區型健身中心，打造與民眾生活零距離的運動據點。營業時間設定早上6點到晚上12點，滿足不同時段運動需求的民眾使用。

謝國樑今天近午在愛三路「無界運動」運動工作室，宣布社區型健身中心政見。他說，據統計農曆過年那兩周基隆日照時間，平均1天不到43秒，這樣的基隆太需要室內運動空間了。大型運動中心興建成本高，且工期較長，因此他效仿新北運動據點，計畫將運動據點擴散到社區，提供民眾更便捷的管道，帶動基隆的運動風氣。

基隆市目前兩座市立運動中心和World Gym等大型健身俱樂部都靠近市中心，謝國樑認為，這對非市中心民眾來說並不便利。安樂長庚商圈、中山經國學院商圈及中正新豐商圈，都有社區型健身中心的需求，希望從「運動即生活」的理念出發，在基隆推出10個以上的社區型健身中心。

謝國樑說，社區型健身中心會引進使用率高的健身設備和飛輪教室，也可增加拳擊、TRS懸吊、戰繩等訓練設施，利用小空間就能提供市民多樣化的運動服務，也可安排特色運動課程，提供民眾選擇上課。收費可採1分鐘1元，每天上限只收30元模式，並延續國民運動中心公益時段政策，特定族群免費使用。

無人商店、無人旅館近幾年興起，謝國樑認為運動中心也可以導入智能系統，引進自動化閘門，藉由綁定悠遊卡或手機App進出，每天早上6點到晚上12點營業18小時，讓全民都可以使用。後續還可發展儲值和查詢課程等功能，提供基隆民眾更便利的運動服務。