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基隆河畔八堵至瑞芳自行車道 估10月完工

中央社 / 基隆21日電

基隆市府已串接基隆河畔八堵橋至新北市汐止舊五堵隧道口自行車道斷點，至於八堵至瑞芳也已在日前開工，預計10月完工，屆時將可從瑞芳、暖暖、七堵、汐止一路悠遊北北基生活圈。

基隆市政府工務處河川水利科長洪延良今天接受中央社記者訪問表示，基隆市長林右昌就任後一直努力推動基隆河岸自行車串接計畫，行政院長蘇貞昌去年2月視察後，拍板同意中央和地方政府合作，由經濟部、內政部、交通部及基隆市政府共同推動。

基隆河流經基隆市約12公里，第1階段已打通舊五堵隧道口到八堵橋約10公里，沿線幾處斷點已在日前貫通，過去自行車只能騎到新北市和基隆市交界，現在已可再往前推進到八堵橋。

至於八堵往東至新北市瑞芳區，洪延良表示，第2階段「基隆河過港路至暖江橋興隆街右岸步道串連工程」計畫長度約1.9公里，工程經費約新台幣8500萬元，工程已於17日開工，預計10月底前完成，由於這處路段路幅狹窄，在不妨害基隆河防洪需求前提下採用懸臂鋼構工法，提供行人和自行車舒適空間。

洪延良指出，設計面向則著重在高舒適性休憩空間的形塑，藉由路線調整、植栽配置、設施改良等方式，配合在地人文特色，改善步行與自行車騎乘感受，因施工期間會封閉興隆街一線車道，提醒用路人留意標誌，並遵循現場交通管制。

基隆 自行車

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