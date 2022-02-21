東華大學體育系通過認證 成東部唯一培訓防護員科系

運動防護員是運動員運動生涯不可或缺的角色，東部培育出許多運動選手，卻缺少培訓運動防護員的學校。有鑑於此，國立東華大學體育與運動科學系，獲得教育部體育署通過，運動防護員採認科系及課程，成為東部地區第一所培訓運動防護員系所。

東華大學表示，運動防護員核心工作是預防運動員運動傷害、發生傷害時的處理，以及照護運動員恢復健康，有助於運動員在最短時間且安全重回運動場上，發揮實力進而超越自己的運動成績。

近年來包括國訓中心、基層的巡迴防護員、職業聯賽球隊、醫療院所、個人工作室及健身房等，都有運動防護員的身影，有助於體育與運動科學系學生職涯的規畫發展。

運動防護員的養成，需先經體育署與運動傷害防護學會認證課程，至少250小時運動防護實習時數並取得證明後，才具備學科及術科的考試資格，通過考試取得證書後，每4年需完成60小時的教育訓練時數。

「東華大學培育運動防護員幫助很大！」花蓮高農足球隊防護員徐佳伶說，東部很穩定輸出優秀的運動選手，卻沒有培育運動防護員，導致選手只能外流到其他縣市，現在有防護員課程很方便，可以互相串聯，對於運動員發展有實質的改善與幫助。

徐佳伶表示，以往有經認證的運動防護課程都在北部、西部，東部幾乎沒有，現在東華大學通過認證，有望就近取得運動防護員資格。