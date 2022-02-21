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農民很會種！果樹產銷班長：盼政府讓台灣水果走出去

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東盛產的釋迦去年因為政治影響無法外銷大陸，市場價格與往年落差甚大。記者卜敏正／攝影
台東盛產的釋迦去年因為政治影響無法外銷大陸，市場價格與往年落差甚大。記者卜敏正／攝影

台東市果樹產銷班第29班，榮獲去年全國十大績優農業產銷班，班長易川旗今出席農民節大會，代表接受縣長饒慶鈴表揚，他直言台灣農民種植技術強，懂得因地制宜、因材施教，較難克服天氣及政策影響，期許政府幫忙打開外銷市場，讓全世界都能品嘗台灣好水果。

50歲農民易川旗說，原本讀的是機械，20多年前看父母親務農辛苦，農忙時返鄉幫忙， 就這麼成為青農，為了讓產品更優質、賣相更好、價格更高，開始鑽研各種農業技術，做產銷履歷，與研究單位產學合作，產銷班相互幫忙、老少傳承，成員幾乎每年都得獎。

他說，台灣農民種植技術都很強，照顧果樹就像顧小孩，懂得因材施教、因地制宜，同一種水果種在不同的土地，有不同的澆灌和施肥方式，讓水果品質不斷提升，但比較難克服氣候不穩定，像去年天氣太冷，產期就可能延後。

「外銷市場一定要開通！」易川旗坦言，去年鳳梨釋迦無法外銷大陸後，只能轉內銷，也影響他們產銷班種植的大目釋迦，往年此時每台斤A果可賣70到80元，今年只剩50餘元，政府雖建議鳳梨釋迦農民轉作，但農民不懂其他果樹技術，多數仍在觀望，希望政府能打開外銷市場，讓台灣水果走出去。

台東市果樹產銷班第29班班長易川旗，今天出席農民節大會，代表產銷班接受表揚。記者卜敏正／攝影
台東市果樹產銷班第29班班長易川旗，今天出席農民節大會，代表產銷班接受表揚。記者卜敏正／攝影
台東市果樹產銷班第29班長易川旗（前左二起），今天出席農民節大會，代表產銷班接受縣長饒慶鈴、台東市長張國洲表揚。記者卜敏正／攝影
台東市果樹產銷班第29班長易川旗（前左二起），今天出席農民節大會，代表產銷班接受縣長饒慶鈴、台東市長張國洲表揚。記者卜敏正／攝影

鳳梨釋迦 農民

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