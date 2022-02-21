農民很會種！果樹產銷班長：盼政府讓台灣水果走出去

台東市果樹產銷班第29班，榮獲去年全國十大績優農業產銷班，班長易川旗今出席農民節大會，代表接受縣長饒慶鈴表揚，他直言台灣農民種植技術強，懂得因地制宜、因材施教，較難克服天氣及政策影響，期許政府幫忙打開外銷市場，讓全世界都能品嘗台灣好水果。

50歲農民易川旗說，原本讀的是機械，20多年前看父母親務農辛苦，農忙時返鄉幫忙， 就這麼成為青農，為了讓產品更優質、賣相更好、價格更高，開始鑽研各種農業技術，做產銷履歷，與研究單位產學合作，產銷班相互幫忙、老少傳承，成員幾乎每年都得獎。

他說，台灣農民種植技術都很強，照顧果樹就像顧小孩，懂得因材施教、因地制宜，同一種水果種在不同的土地，有不同的澆灌和施肥方式，讓水果品質不斷提升，但比較難克服氣候不穩定，像去年天氣太冷，產期就可能延後。