天寒街友露宿 台東啟動低溫關懷機制
寒流來襲，氣象局持續發布低溫特報，對於露宿在外街友，台東縣政府社會處啟動「低溫關懷機制」，發送圍巾、暖暖包、厚外套、手套及熱食，並勸導入住庇護安置所。
氣象局表示，今天清晨受寒流及華南雲雨區東移影響，各地潮濕寒冷。台東縣長饒慶鈴和台東市長張國洲、社會處等一同到台東市幾處地方關心街友，送上保暖物品與熱食，希望可以為他們帶來溫暖。
饒慶鈴表示，社會處已啟動「低溫關懷機制」，關心縣內56名列冊街友，目前37人已安置在機構，還有19人在外面，勸導入住庇護安置所。
獨居長者的部分，社會處已請鄉、鎮、鄰、里長，主動關懷，提醒民眾，近日早晚溫差大一定要做好保暖，尤其長輩、幼兒或有心血管疾病者千萬要注意保暖。
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