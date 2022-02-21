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太平山低溫1度未下雪 樹梢結冰漸融

中央社 / 宜蘭21日電
太平山森林遊樂區清晨的氣溫接近零度，一片細雨濛濛，目前還沒下雪。圖/羅東林管處提供 戴永華
太平山森林遊樂區清晨的氣溫接近零度，一片細雨濛濛，目前還沒下雪。圖/羅東林管處提供 戴永華

寒流來襲，宜蘭縣太平山今天上午8時許氣溫攝氏1度，山區下著霧雨但未降雪，森林遊樂區清晨6時開園，翠峰林道沿線樹梢結冰和霧淞已逐漸融化，園方呼籲上山遊客注意保暖

太平山國家森林遊樂區管理中心經理林志雄向中央社記者表示，園區內的太平山莊中央階梯服務中心廣場、檜木廣場及蹦蹦車站等地上午8時許氣溫約攝氏1度，山區濕度達99%且下著霧雨。

園區工作人員及太平山派出所警員於清晨5時30分執行路況巡視，宜專一線路面無結冰情形，園區已在清晨6時準時開園，截至上午8時54分共有302名遊客入園，而翠峰林道8公里至9公里沿線樹梢結冰及霧淞已逐漸融化，翠峰林道12公里處則有台灣赤楊樹倒影響通行，工作人員現正設法排除。

林志雄表示，由於太平山氣溫還是接近0度，呼籲前往遊樂區旅遊的遊客務必注意保暖，避免因低溫導致身體不適，影響遊憩行程，另外，除住宿遊客外，園方晚間6時會派員至太平山莊、翠峰山屋等地請遊客提早下山，晚間8時前離開售票亭。

太平山 保暖 森林遊樂區

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