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基隆市牙醫師公會辦兒童營 安排口腔癌病友訴說抗癌史

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，安排口腔癌病友現身訴說罹癌經驗。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，安排口腔癌病友現身訴說罹癌經驗。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，除由牙醫師介紹兒童蛀牙原因、口腔保健及潔牙技巧，還安排口腔癌病友現身訴說罹癌經驗，希望讓所有參加的小朋友學到豐富的口腔知識，保有健康的牙齒。

基隆市牙醫師公會今天表示，陽光基金會長期服務燒傷者及血管瘤、神經纖維瘤、口腔癌等先天、後天及其他不明原因，導致顏面病變損傷者。血管瘤患者因皮膚血管異常增生或血管擴張，需長期治療控制血管瘤增生對身體的影響，非常辛苦，這場次牙醫營特別為血管瘤、胎記孩子辦理，同時也開放社會大眾一起參加，共融學習口腔保健。

兒童歡樂牙醫營昨天線上登場，3項課程依序由衛生福利部基隆醫院牙科部醫師蔡宛儒、牙醫師公會理事蔡國華做口腔衛教，介紹兒童蛀牙原因。接著由牙醫師公會口腔衛生主委林建宏醫師分享潔牙技巧、副主委林昕暘分享親子關係及口腔保健雙贏。接著陽光基金會北區中心社教專員小七哥哥上場講解，並安排口腔癌病友訴說罹癌經驗。

營隊課程也透小遊戲和刷牙歌融入口腔衛生知識，讓小朋友可以累積點數換獎品。有小朋友說，曾因蛀牙或長恆牙造成牙痛，上完課知道飯後跟睡覺前都要好好刷牙，也學到正確刷牙的方式。看到口腔癌友現身，知道長大後不要喝酒、吃檳榔。

基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，圖為牙醫師公會口衞副主委林昕暘。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，圖為牙醫師公會口衞副主委林昕暘。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，圖為陽光基金會北區中心社教專員小七哥哥。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，圖為陽光基金會北區中心社教專員小七哥哥。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，圖為牙醫師公會口衞主委林建宏。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，圖為牙醫師公會口衞主委林建宏。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，圖為牙醫師公會理事蔡國華。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，圖為牙醫師公會理事蔡國華。圖／基隆市牙醫師公會提供

基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，圖為衛生福利部基隆醫院牙科醫師蔡宛儒。圖／基隆市牙醫師公會提供
基隆市牙醫師公會由陽光基金會和合辦線上「兒童歡樂牙醫營」，圖為衛生福利部基隆醫院牙科醫師蔡宛儒。圖／基隆市牙醫師公會提供

牙醫 醫師 口腔癌

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