台東部落空拍遭罰30萬 台中市增12處禁飛交局籲玩家確認

台東南王部落2020年在卑南文化公園辦聯合年祭，空拍活動遭民航局罰30萬元，部落民眾抗議。台中市府交通局指出，2020年3月31日起「無人機專章」上路，市府去年底第二次修正遙控無人機公告去年底已生效，新增12處禁限區域，呼籲玩家或業者留意，以免重傷荷包。

台中市交通局則指出，去年台中市新增12處無人機禁限區域，修正後市府禁限無人機區域共359處，民眾從事遙控無人機活動前，務必確認禁止飛航區域，否則一經查獲違法，最高罰30萬元。

台中市已告禁飛區域，包括重要大眾運輸系統、調查站監獄、發電廠、保育區等等，可上台中市政府交通局網站查詢。

交通局表示，自然人所有250公克以上遙控無人機，應在民航局「遙控無人機管理資訊系統」進行註冊；政府機關(構)、學校或法人所有遙控無人機，則均須在系統辦理註冊。

另政府機關(構)、學校或法人如因業務需在公告禁限區域進行活動或排除相關操作限制，均可透過該系統提出申請。交通局指出，申請手續相當簡便，呼籲民眾不要貪圖一時之便，吃罰單。

在民航局公告的禁航區、限航區及航空站或飛行場四周範圍違規飛行者，移送航空主管機關依法裁處30至150萬元罰鍰；在市府公告禁止範圍違規飛行或違反相關限制者，依法裁處3至30萬元罰鍰；如因故危害民眾生命財產安全者，也有相關刑事及民事責任。