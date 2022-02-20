糗！基隆嶄新城隍廟地下道風光開放 不到1個月竟積水

基隆市政府整修城隍廟地下道，考量農曆年假期間行人使用需求，年前主體工程完成後就開放通行，讓民眾提前感受市政建設成果，沒料到不到1個月就發生積水問題。有人今早走進地下道發現積水，只好回頭，抱怨有做沒做好、亂七八糟。

市府工務處表示，城隍廟地下道設計2顆排水馬達，依水位變化交替或同時運轉。其中在中高水位啟動的馬達今早故障，才會導致積水。工程人員到場後，將設定只在低水位啟動的馬達，改成持續啟動應急，明天再更換故障的馬達，解決問題。

基隆市城隍廟地下道穿越5線道、車流量大的孝二路。東岸廣場地下道位在仁二路、愛三路口下方，是地下停車場通往廟口夜市的捷徑。兩處地下道仍有不少民眾通行，但都有漏水、積水和環境不良的問題。

工務處發包整修兩處地下道，去年12月1日起施工，公告封閉到今年2月28日。考量1月31日是農曆除夕，開始放9天年假，逛街和旅遊民眾增加，1月28日主體工程完成後就開放民眾通行。

今早有人要經城隍廟地下道穿越孝二路，從人行道入口走下階梯，到達底部通道時，發現竟然積水水超過腳踝，只好折返，再走上階梯回到人行道，繞道過馬路。他說，地下道剛整修好又積水，有做沒有做好，真是亂七八糟。

工務處表示，城隍廟地下道在主體工程完成後就開放民眾行走，免除繞道的不便，再由包商做後續其他工項。昨晚有進場更新排抽水系統配電盤，完成後測試運轉正常，一早得知積水，原猜測是不是更新過程某個環節出問題，但到場查看，發現是馬達故障。

東岸廣場地下道先前曾因抽水馬達兩度故障，造成積水，這次整修地下道一併更新。城隍廟地下道抽水馬達研判仍堪用，所以未列入工項更新，沒想到今天就故障造成積水。