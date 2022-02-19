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寒流來襲氣溫溜滑梯 合歡山公路翠峰大禹嶺管制
入冬首波寒流來襲，全台各地氣溫如溜滑梯下滑，高山地區更有可能降雪，公路總局宣布，今天傍晚5時起，台14甲線合歡山公路翠峰至大禹嶺路段（18k至41.5k）預警性封閉，車輛只出不進，20日清晨再視天候及道路狀況決定開放通行或加掛雪鍊才可通行。
氣象局提醒，這波寒流最冷時間點，在周日入夜到周一清晨，中部以北空曠地區，最低溫下探8度，中南部低溫則是10到11度，因為華南雲雨區東移影響，降雨持續、天氣濕冷，2500公尺以上的高山有機會降雪。
今天已有不少民眾提前到合歡山等待降雪，公路總局第二區及第四區養護工程處依據最新氣象情資研判，今天晚間台14甲線合歡山區路段低溫下探，有冰霰、降雪或路面結冰機率，為確保用路安全，將於今（19）日17時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺，也會依據實際天候狀況，不排除擴大管制範圍至台8線。
公路總局表示，雪季期間山區路況難以掌握，且容易坍方落石，如非必要請避免行駛中高海拔山區道路；出發前務必關注氣象預報及道路交通資訊，確保行車安全。
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