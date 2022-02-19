蘇花改中仁、仁水區間測速將啟用 超速罰1200元起跳

蘇花改通車已滿2年，車流量日益增加，花蓮境內的中仁隧道、仁水隧道區間測速將於本月26日上午8時起啟用。花蓮警方提醒，中仁隧道限速70公里、仁水隧道50公里，請依速限行駛，超速將可開罰至少1200元；另違規行駛路肩、禁行車種進入都可開罰。

花蓮縣警局交通隊表示，中仁隧道、仁水隧道雙向都建置區間平均速率（區間測速）設備，原本已獲經濟部標準檢驗局檢驗合格，預計去年初啟用，卻不巧遇到全台區間測速設備爆發中國大陸製的資安疑慮，當時的交通部長林佳龍要求廠商若無法證明產地非中國、並切結零組件非中國製者，須先下架，委託第三方公正單位成立驗證小組，驗證通過後才能使用。

交通隊表示，為符合資訊安全，委由TAF認證第三方資安實驗室檢定，本月18日已通過資安檢測，並獲花蓮縣政府核定，本月26日上午8時起正式啟用。

警方指出，這次科技執法系統取締違規項目包括超速、行駛路肩及禁行車種。

交通隊長黃增樟說，蘇花改中仁隧道速限70公里、仁水隧道速限50公里，南北雙向都設有區間測速設備，若超過速限，將開罰1200元至2400元，超速60公里的嚴重超速行為更可處6000到2萬4000元罰鍰，並吊扣車牌6個月。

隧道內避車道僅供救災救護等公務使用，民眾違規行駛路肩，或是禁行車種進入隧道，都可處900元到1800元罰鍰。