快訊

冬奧／蘇貞昌認黃郁婷言行不當要查 總統府表示支持

福智僧團送暖到台東 祈願物資助貧弱

中央社 / 台東縣19日電

福智僧團月稱光明寺祈願法會後物資，這2天陸續分送各縣市，台東有26個單位申請，物資在今天送達。

福智僧團月稱光明寺台東教室長黃瑞敏今天告訴中央社記者，今年祈願法會物資，台東有海山扶兒家園、達仁鄉台坂村、台東市復國里等26個單位提出申請，總數達360份。

今日下午在台東市台東天后宮場地，台東教室將159箱有機白米、平安麵、醬油等物資，交給熱心申請的村里長、學校、部落或社區發展協會協助轉發，將這些愛心物資送給有需要的人，傳遞僧團與各界的溫暖關懷與祝福。

黃瑞敏表示，福智團體2002年起在創辦人日常老和尚帶領下興辦祈願法會，期盼為眾生帶來安樂，供品也選用各式天然有機、友善環境的產品，在法會中莊嚴陳設。2022年祈願法會在2月12至14日連續3天線上舉行，期盼透過後續公益捐贈，讓這份愛心化為守護環境與健康的美意。

台東教室除參與關懷社會的善行義舉，也積極推廣環保淨塑、種樹救地球、慈心有機、綠色保育等理念與行動，每年春、秋2季開設佛法研討班，提供社會大眾深入的心靈教育與關懷。

台東 法會 愛心

延伸閱讀

台東市最大阿美族馬當部落 75年來興建首座聚會所

女童、老婦在外遇困需救援 新北海山警順利助返家

元宵台東大遶境停辦 宮廟應邀淨宅小規模實聯制出巡

濃煙密布！台東市資源回收場驚傳大火 出動17輛消防車救援

相關新聞

蘇花改中仁、仁水區間測速將啟用 超速罰1200元起跳

蘇花改通車已滿2年，車流量日益增加，花蓮境內的中仁隧道、仁水隧道區間測速將於本月26日上午8時起啟用。花蓮警方提醒，中仁...

影／空拍機在禁航區拍豐年祭 卑南族抗議民航局罰款

台東市南王部落前年1月在卑南文化公園舉辦聯合年祭時，以空拍機紀錄活動影像，被人檢舉飛航禁航區，民航局裁罰30萬元，卑南族...

影／抗議民航局罰30萬不合理 卑南族人怒駡：拿麼愛錢

台東市南王部落前年1月在卑南文化公園舉辦聯合年祭時，以空拍機紀錄活動影像，被民航局以飛航禁航區裁罰30萬元，卑南族十部落...

基隆市公車新建APP不準惹怨 公車處致歉下周一恢復正常

交通部補助基隆建置「基隆市智慧公車聯網建置計畫」，但從農曆過年前到現在，新的APP民眾反映不準，抱怨連連，預估到站和實際...

以愛為腳印 白冷會台東最美的風景

台東白冷教會神父、修士，和台東人一起喝著小米酒，說著流利的方言和阿美族話，連最後的遺體都捐出來，奉獻台東一甲，他們在每個角落留下美麗的背影。

喊出正港台灣人 瑞士神父魏主安長眠海岸山脈下

說一口流利阿美族話和道地閩南語，看起來卻像外國人，這是許多人對瑞士神父魏主安的第一印象，他奉獻台東近一甲子，喜歡喝小米酒，充滿了濃郁的台東味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。