影／空拍機在禁航區拍豐年祭 卑南族抗議民航局罰款

台東市南王部落前年1月在卑南文化公園舉辦聯合年祭時，以空拍機紀錄活動影像，被人檢舉飛航禁航區，民航局裁罰30萬元，卑南族十部落族人百餘人不滿民航局做法，今天到台東航空站抗議，高喊「拿麼愛錢、行政懶惰」，立委鄭天財、陳瑩、劉櫂豪三人都到場，強調要一起幫部落族人爭權益。

民航局台東航空站主任詹淮元，今天出面接下陳情書並說明，配合民用航空法無人機專章109年3月31日施行，民航局108年起即加強宣導無人機活動規範，此違規案件發生時間，是政策宣導高峰期，報章雜誌、電視廣播、乃至網路媒體等，對無人機相關規定均有詳細宣導。

立委鄭天財、陳瑩、劉櫂豪三人都到場關心，都表示要幫卑南族人向交通部民航局爭取權益，鄭天財更直言民航局開罰30萬元，顯然違反原住民族基本法，亦有違法律保留原則及比例原則。

鄭天財說，民航法及其子法中對於機場附近有禁建、限建高度的規定，而部落所使用無人機拍攝的影片，經民航局自行的鑑定，也沒有超過限建高度，如此竟然還可以大言不慚開罰？