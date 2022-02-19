聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／空拍機在禁航區拍豐年祭 卑南族抗議民航局罰款
台東市南王部落前年1月在卑南文化公園舉辦聯合年祭時，以空拍機紀錄活動影像，被人檢舉飛航禁航區，民航局裁罰30萬元，卑南族十部落族人百餘人不滿民航局做法，今天到台東航空站抗議，高喊「拿麼愛錢、行政懶惰」，立委鄭天財、陳瑩、劉櫂豪三人都到場，強調要一起幫部落族人爭權益。
民航局台東航空站主任詹淮元，今天出面接下陳情書並說明，配合民用航空法無人機專章109年3月31日施行，民航局108年起即加強宣導無人機活動規範，此違規案件發生時間，是政策宣導高峰期，報章雜誌、電視廣播、乃至網路媒體等，對無人機相關規定均有詳細宣導。
立委鄭天財、陳瑩、劉櫂豪三人都到場關心，都表示要幫卑南族人向交通部民航局爭取權益，鄭天財更直言民航局開罰30萬元，顯然違反原住民族基本法，亦有違法律保留原則及比例原則。
鄭天財說，民航法及其子法中對於機場附近有禁建、限建高度的規定，而部落所使用無人機拍攝的影片，經民航局自行的鑑定，也沒有超過限建高度，如此竟然還可以大言不慚開罰？
他說，原住民族基本法第23條規定，政府應尊重原住民族選擇生活方式、土地擁有利用與管理模式權利，而且民航局並沒有自主拍攝，或取得部落鄉親操作無人機證據，而是使用部落拍攝紀錄片，反過來說違法，呼籲交通部民航局與中央原民會，應該在本案中考量部落及鄉親權益，免予裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言