影／抗議民航局罰30萬不合理 卑南族人怒駡：拿麼愛錢

台東市南王部落前年1月在卑南文化公園舉辦聯合年祭時，以空拍機紀錄活動影像，被民航局以飛航禁航區裁罰30萬元，卑南族十部落族人百餘人不滿民航局做法，今天到交通部民用航空局台東航空站遞交陳情書，高喊「拿麼愛錢、行政懶惰」，並請立委協助爭取權益。

民航局台東航空站主任詹淮元，今天出面接下陳情書並說明，配合民用航空法無人機專章於109年3月31日施行，民航局自108年起即加強宣導無人機活動相關規範，此一違規案件發生時間，恰是近年無人機管理政策宣導高峰期，無論報章雜誌、電視廣播、乃至網路媒體與地方政府、相關團體網頁，對無人機相關規定均有詳細宣導。

立委鄭天財、陳瑩、劉櫂豪、台東縣議會副議長林琮翰、議員鄭崗山，及百餘民卑南族民，今天都到台東航空站前，拉白布條、唱歌、喊口號抗議，直指民航局沒宣導、沒人知道部落天空是禁航區，卻因為辦活動記錄被罰30萬，民航局是行政懶惰、不能不教而罰，引發卑南族民不滿。

2020卑南族聯合年祭籌備會執行長洪慶誠說，109年1月28日，台東南王部落在卑南文化公園舉辦聯合年祭活動，這是歷經 20年南王部落才輪到主辦權，為記錄珍貴部落活動影像，才委由南王部落青年會長吳曜昌義務協助拍攝空拍畫面，沒想到1年後被檢舉後遭罰款，部落族人都不知道，他們的天空何時成為禁航區？

洪慶誠說，民航局重罰吳曜昌30萬元，南王部落及族人無法負擔承受，南王部落訴求，請民航局立即撤銷對吳曜昌處罰，並立即取消南王部落為禁航區，因為飛機可以轉彎，部落無法搬離，建議改變飛機航行路線，歸還部落使用天空權利。