基隆市公車新建APP不準惹怨 公車處致歉下周一恢復正常

交通部補助基隆建置「基隆市智慧公車聯網建置計畫」，但從農曆過年前到現在，新的APP民眾反映不準，抱怨連連，預估到站和實際到站時間有落差。市公車處表示，因系統參數設定調整，致有部分公車路線無法正常於智慧站牌及動態顯示，承攬廠商昨已修復完成，預計於下周一全面恢復正常運作，對乘客造成不便表示歉意。

市議員王醒之表示，會出現問題出在基隆公車路線都是循環線，與其他縣市不同，中華電信在標案設計時應該就要考量，新系統還在測試，舊的系統就關閉，造成誤點、乘客等不到車，引發民眾抱怨。

市議員張秉鈞說，基隆市公車智聯網計畫為交通部補助，但APP顯示的公車資訊有必要進行修正改進更簡單明瞭地使用，乘客無法掌握到站確實時間，容易發生久候不到、難等或班次擁擠等狀況。

基隆市府公車處長陳新埤今天表示，公車處爭取中央補助款，將動態系統介接至「公路汽車客運動態資訊管理系統」，原規畫公車路線參數模式，但系統轉換後，實際觀察訊號傳遞，部分路線於返程端站位無法即時計算到站時間，要求承攬廠商加派人力搶修，重新建置路線資訊，昨天完成全數路線設定，並持續微調路線資訊準確性，各路線已陸續正常顯示，21日可全面恢復正常。

市公車處開發新式公車動態資訊網站（https://ebus.klcba.gov.tw），採RWD網頁設計， 可依使用設備（手機、平板、電腦）自動調整版面大小呈現資訊，或可下載「iBus_公路客運」APP查詢動態，公車處已請交通部協助介接，使民間發行之APP可取得正確資訊，並已陸續完成。