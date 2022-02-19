改善基隆百福地區路邊停車亂象 3月1日起收費

基隆市百福地區人口稠密，且為七堵區最多人口居住地區，隨著新建大樓林立，愈來愈多的停車需求浮現，但舊建物多，長期以來大多以道路為停車空間，因未收費衍生久占、久停現象，甚至路霸占等亂象。市府已將路邊汽車停車格設置完成，3月1日起納入收費管理。

市府交通處指出，百福地區人口稠密，亦為七堵區最多人口居住地區，隨著近年來城市迅速發展連帶周邊商業活動興盛，還有新建案林立，愈來愈多的停車需求逐漸浮現，但停車一位難求。

交通處說，現有建物多為於民國40、50年闢建，且多數為5樓以下之建物，因早期建築管理並未要求附設停車空間，造成住戶持有車輛無停車空間容納，外溢之停車需求，大多以道路為其停車空間。

但因為沒有適當規畫停車格位或規畫路邊汽車格但未收費，衍生久占、久停現象，甚至路霸占用道路行為，民眾還反映停放秩序雜亂，對都市景觀、生活品質與人行安全均有不利影響。

停車管理科長張以正說，經地方提案、並由交通處與當地協調後規畫設置，現已完成福五街、百一街、百三街、百六街及百七街路邊停車格劃設，一共新增208格汽車位、459格機車位及8處裝卸專用區，為有效使用公共停車資源，交通處將於3月1日起實施汽車停車格收費管理，提高格位周轉率，減少違停及占用狀況，以改善市容。