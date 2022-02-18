花蓮首辦食農教育博覽會 40攤參展英日專家分享成果

花蓮縣有機耕作面積全台居冠，縣府推動食農教育，今天起一連3天，在花蓮縣立體育館舉辦「2022花蓮食農教育博覽會」，邀集約40個公家、民間重要單位參展，也邀請英、日專家線上分享推動食農教育的成果。

這是全台首次且規模最大的食農教育博覽會，包括行政院農委會、台灣好基金會、灃食公益飲食文化教育基金會、董氏基金會、黑潮海洋文教基金會等都出席、參展，也有多個小農帶來友善土地的農產品展出，並有趣味闖關互動、DIY體驗等。

縣長徐榛蔚說，花蓮縣從民國104年開始推動食農教育，有機耕作面積已是全國最大，希望美好環境世代傳承，孩子們都能更深入認識這片土地，吃得更健康。

農委會輔導處長陳俊言致詞時提到，食農教育法草案正在立法院審查，預計這個會期就能通過，法規將要求各縣市與中央成立推動會，讓食農教育向下扎根。

開幕式邀請在英國推行學校膳食計畫（School Food Plan）的速食連鎖餐飲店LEON創辦人Henry Dimbleby，及在日本長期推動兒童食育的Kids Kitchen協會分享成果。

Henry Dimbleby曾在4年前到台灣參觀過學生午餐，他分享兩方正面臨截然不同的食育問題，台灣的學生午餐食材新鮮，一起共食，但食安問題嚴重，英國則相反；日本Kids Kitchen協會理事長坂本佳奈說，協會去年10月與台灣兒童食育協會締結夥伴關係，盼促進台日交流，共同將食育文化發揚光大。