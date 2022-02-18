花蓮首辦食農教育博覽會 40攤參展英日專家分享成果
花蓮縣有機耕作面積全台居冠，縣府推動食農教育，今天起一連3天，在花蓮縣立體育館舉辦「2022花蓮食農教育博覽會」，邀集約40個公家、民間重要單位參展，也邀請英、日專家線上分享推動食農教育的成果。
這是全台首次且規模最大的食農教育博覽會，包括行政院農委會、台灣好基金會、灃食公益飲食文化教育基金會、董氏基金會、黑潮海洋文教基金會等都出席、參展，也有多個小農帶來友善土地的農產品展出，並有趣味闖關互動、DIY體驗等。
縣長徐榛蔚說，花蓮縣從民國104年開始推動食農教育，有機耕作面積已是全國最大，希望美好環境世代傳承，孩子們都能更深入認識這片土地，吃得更健康。
農委會輔導處長陳俊言致詞時提到，食農教育法草案正在立法院審查，預計這個會期就能通過，法規將要求各縣市與中央成立推動會，讓食農教育向下扎根。
開幕式邀請在英國推行學校膳食計畫（School Food Plan）的速食連鎖餐飲店LEON創辦人Henry Dimbleby，及在日本長期推動兒童食育的Kids Kitchen協會分享成果。
Henry Dimbleby曾在4年前到台灣參觀過學生午餐，他分享兩方正面臨截然不同的食育問題，台灣的學生午餐食材新鮮，一起共食，但食安問題嚴重，英國則相反；日本Kids Kitchen協會理事長坂本佳奈說，協會去年10月與台灣兒童食育協會締結夥伴關係，盼促進台日交流，共同將食育文化發揚光大。
食農教育博覽會昨起到20日舉行，有多場食農講座及親子食育手作料理、DIY等體驗。現場領取導覽地圖，完成學習單及闖關，可兌換禮品並獲得抽獎券1張，每天下午4時30分抽出在地農產品、食農桌遊、電子鍋等獎品，每天前200名到場有早鳥禮。
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