快訊

「蚊子博士」連日清享耆壽94歲 蘇益仁譽最愛蚊子的人

許藍方遭爆當小三 正宮求償300萬曝和解條件「公開承認不倫」

台東縱谷推農田水利改善 春耕及一期稻供灌趨穩

中央社 / 台東縣18日電

台東縱谷關山、卑南等地農田水利改善工程陸續完工，農水署評估，台東今年春耕雜作及一期水稻供水將趨向穩定。

民主進步黨立法委員劉櫂豪今天發布新聞稿表示，爭取到110年度台東農田水利設施更新改善補助，總計經費新台幣1912萬8000元，項目包含知本站、關山圳（有2案）、成功站、卑南圳等5案。2月15日邀請農委會農田水利署副署長陳衍源到台東會勘，目前包含關山圳2案及卑南圳部分已完工。

另外，知本站及成功站部分已完成進度達90%以上，也即將完工，屆時將能改善農民灌溉用水需求，尤其現在進入的春耕雜作及一期稻作，穩定農民收益。

劉櫂豪指出，台東農民反映部分老舊滲漏渠道亟需改善，台東農田水利處擬訂計畫向農委會農田水利署申請經費補助，經協助爭取，合計補助1912萬8000元，涵蓋範圍包含台東及知本地區、縱谷關山地區、東海岸線成功地區。

台東 農民 農委會

延伸閱讀

樹木修剪無標準 台東縣府不排除訂規範

基隆市長林右昌挺台東鳳梨釋迦 購買200箱送市府員工

林右昌購200箱鳳梨釋迦 挺台東農民

台東市鐵馬木棧道整建 縣府採木棧道及AC瀝清施作

相關新聞

花蓮公正街商圈雨天濕滑屢摔車 公所改善方式出爐

花蓮市公正街是有知名包子店等多家名店在內的熱鬧商圈，因蛇紋石鋪面雨天濕滑，常有人、車路過不慎打滑，還有民眾受傷提出國賠。...

花蓮首辦食農教育博覽會 40攤參展英日專家分享成果

花蓮縣有機耕作面積全台居冠，縣府推動食農教育，今天起一連3天，在花蓮縣立體育館舉辦「2022花蓮食農教育博覽會」，邀集約...

小艇碼頭將拆讓海景第一排打通 基隆國門廣場接海洋廣場

基隆國門廣場計畫基隆火車站前景觀與空間配置翻轉，目前城際轉運站的大頂棚正加蓋中，基隆港邊的近30年小艇碼頭及的旅客中心等...

宜蘭市立圖書館搬遷換新家 移民署有意進駐舊館

宜蘭市立圖書館歷史悠久，啟用迄今28年，即將搬遷至陽明路的宜蘭市李科永紀念圖書館，預計4月下旬正式啟用。移民署宜蘭縣服務...

空大接手台觀校產 規畫創生園區

花蓮台灣觀光學院因少子化衝擊停招停辦，學校董事會決定將校產捐贈國立空中大學管理使用。空大規畫為創生產業園區，朝社區大學、...

存健康換用品 宜蘭「柑仔店行動車」宣傳

宜蘭屬於高齡化縣市，為鼓勵中高齡者多運動照顧自己健康，縣府推出量血壓、運動或參加健康講座就能換取點數活動，集滿20點可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。