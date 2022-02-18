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花蓮公正街商圈雨天濕滑屢摔車 公所改善方式出爐

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公正街是店家林立的商圈，蛇紋石地磚鋪面雨天濕滑，市公所漆上防滑係數高的塗料盼改善，並營造打造景點。記者王燕華／攝影
花蓮市公正街是店家林立的商圈，蛇紋石地磚鋪面雨天濕滑，市公所漆上防滑係數高的塗料盼改善，並營造打造景點。記者王燕華／攝影

花蓮市公正街是有知名包子店等多家名店在內的熱鬧商圈，因蛇紋石鋪面雨天濕滑，常有人、車路過不慎打滑，還有民眾受傷提出國賠。花蓮市公所近日施工漆上抗滑係數高的塗料，採橙黃、藍、翠綠等醒目5種配色，盼改善同時，也能成為市區打卡熱點。

公正街、大禹街等道路在10年前進行百年老街工程時，鋪上蛇紋石鋪面，因為地磚止滑係數過低，發生過多起天雨路滑騎士摔車的意外事件。市長魏嘉賢上任後想方設法改善，採取過止滑貼片、切割地磚，或以間距式粗糙等工法，但地磚鋪面的摩擦張力效果遞減後，摔車意外仍時有所聞。

魏嘉賢說，公正街有人氣包子店和不少在地名產店，來往民眾相當多。考量蛇紋石地磚還在使用年限內，且若要挖起重鋪工期至少要2周，對商家影響甚鉅，因此持續嘗試各項改善工法。

這次採取塗上抗滑係數70BNP（英式擺錘數值，數字愈大，防滑效果愈好）以上的止滑塗料，16、17日先將地磚表面磨除，今天起分階段漆上各色塗料，預計22日完工，為減少對商家的干擾，採半半施工，20日周日不施工。

魏嘉賢今天下午與公所主祕翁美華、建設課長徐國城到場視察，不少商家向魏嘉賢表示謝意。徐國城說，這次施作範圍是公正街介於中山路至大禹街間長約70公尺路段，整體工程經費約90萬元。

魏嘉賢表示，花蓮縣今年4月將辦理全中運，配合這股運動風，這次設計漆上藍、翠綠、淺黃、橙黃及紅色等5色，除了增加美觀，也像是田徑場的繽紛賽道，迎接各地遊客，也希望能成為打卡熱點。

花蓮市公正街是店家林立的商圈，蛇紋石地磚鋪面雨天濕滑，市公所漆上防滑係數高的塗料盼改善，並營造打造景點。記者王燕華／攝影
花蓮市公正街是店家林立的商圈，蛇紋石地磚鋪面雨天濕滑，市公所漆上防滑係數高的塗料盼改善，並營造打造景點。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢（中）今天下午偕同主祕翁美華（左）與建設課長徐國城一同視察公正街工程。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉賢（中）今天下午偕同主祕翁美華（左）與建設課長徐國城一同視察公正街工程。記者王燕華／攝影

魏嘉賢 花蓮 包子

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