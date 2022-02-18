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東管處都歷遊客中心推光再生展 秀回收物生命力

中央社 / 台東縣18日電

東管處「都歷遊客中心」舉辦新活動，推出以融合燈光、舊物為創作素材的「光．再生」展，藉由光源重新體現循環回收物的生命力，可看性十足，展期自即起至5月31日止。

交通部觀光局東部海岸風景區管理處今天發布新聞稿指出，「光．再生」展由藝術家林俊德及高惟維共同創作，林俊德擅長老屋改造及燈光營造，最愛以燈為創作主軸。

現場可看到藝術家利用日常廢棄回收物例如脫水的「好神拖」、壞掉的雨傘、鳥籠、回收的紙箱、衣服、寶特瓶等，運用其巧手及巧思變化成一盞盞明亮的燈飾，體現循環回收物的生命力。

至於高惟維，擅長服裝設計、打版及舊衣改造，透過重新的色彩設計及編織、鉤織，創作出蘊含再生力的美麗燈罩。

另外，現場還舉辦「In-between」特展，以法國電子音樂創作為基底，以山海生態和諧創生為切入點，12分鐘的影片，讓佇立在影片前、被影音環繞的人們感受到來自大地之母源源不絕能量及希望。

東管處表示，交通部觀光局目前正舉辦2022多元自行車路線「Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，遊客只要透過手機使用「環騎圓夢」App或任一可記錄騎乘路徑的App軟體，完成騎乘任一條多元自行車路線及指定條件，即可獲得限量認證勳章。

其中，位東管處轄區的東海岸路線，為自台東火車站騎乘至三仙台的「馬到成功168」自行車輕旅行，總長82.7 公里。

民眾只要挑戰這條路線，並與三仙台八拱橋合照，分享軌跡圖及照片到個人臉書（Facebook）或IG（Instagram），並標「交通部觀光局玩騎認證」及「一騎踏出去」，就可到東管處都歷遊客中心解鎖領取台11線限量伴手禮。

自行車 交通部 觀光局

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