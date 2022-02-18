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小艇碼頭將拆讓海景第一排打通 基隆國門廣場接海洋廣場
基隆國門廣場計畫基隆火車站前景觀與空間配置翻轉，目前城際轉運站的大頂棚正加蓋中，基隆港邊的近30年小艇碼頭及的旅客中心等建物，將在21日拆除，3月底完成，屆時從國門廣場可以直接銜接到海洋廣場，內港海景第一排打通，營造更友善的水岸步行空間。
國門廣場計畫市府都發處從去年5月進場拆除站前圓環，景觀大改變，市區行車動線也都不同。都發處都市設計科長陸道宏表示，未來站前就都是人行廣場、開放空間，內港海景第一排全通。
位海洋廣場左側的小艇碼頭及旅服中心，有很大的舊建物阻擋，和港邊美麗海景及國門廣場格格不入，拆除是國門廣場的「最後一哩路」，92興建至今。配合行政院「國門廣場」政策，基隆港務公司經法院程序後收回旅客中心建物、土地，退還未到期租金。
旅客服務中心鋪面拆除工程昨進行開工祈福儀式，港公司預計21日動工，3月底完工。民眾說，這棟建物拆除後，基隆港邊就沒有遮蔽物，視野更開闊，國門廣場將與海洋廣場銜接在一起，拍照更加漂亮，不用避開了，且增加開放的友善空間，日夜都可賞海景，非常棒。
市長林右昌說，藉由國門廣場計畫，整個內港第一排將全部打通，變成是人行環境跟人本空間。從西岸4、5、6號碼頭到西2、3號碼頭，連結海關大樓現在海岸空間，一路接進到國門廣場、海洋廣場，旭川河口現正在進行人工平台銜接工程，最後則是由田寮河口平台到郵輪廣場的銜接。
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