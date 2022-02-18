宜蘭市立圖書館搬遷換新家 移民署有意進駐舊館

宜蘭市立圖書館歷史悠久，啟用迄今28年，即將搬遷至陽明路的宜蘭市李科永紀念圖書館，預計4月下旬正式啟用。移民署宜蘭縣服務站位在羅東鎮純精路，因租約今年到期，便與宜蘭市接洽使用既有圖書館建物，希望造福縣內逾9000名新住民，研擬作為其活動場域。

市立圖書館位在宜蘭市民權路一段，藏書超過7萬冊，建物有地下室及3層樓空間，3月開始搬遷到新址，舊館用途將朝公益、公用的性質為定位。宜蘭市長江聰淵提到，未來不論是哪個單位使用該館，都希望保留1樓閱覽空間，供市民翻閱報章雜誌，並方便鄰近國小學童在此等候家長接送。

移民署宜蘭縣服務站因租約關係而需另覓新處所，目前與宜蘭市公所進行接洽細節，移民署主任秘書唐敏耀、北區事務大隊長林澤謙、宜蘭縣服務站主任簡玉屏等人今天前往了解內部空間規劃。

林澤謙表示，宜蘭縣服務站與縣府共同服務新住民不遺餘力，去年5月攜手宜蘭市公所在市立圖書館旁的宜蘭人故事館，舉辦首屆全國新住民子女感恩歌唱大賽，他認為舊館周邊人文薈萃，高度期望服務站能搬遷至此，也允諾保留1樓閱覽空間。