快訊

「蚊子博士」連日清享耆壽94歲 蘇益仁譽最愛蚊子的人

許藍方遭爆當小三 正宮求償300萬曝和解條件「公開承認不倫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭市立圖書館搬遷換新家 移民署有意進駐舊館

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭市立圖書館將搬遷至陽明路的宜蘭市李科永紀念圖書館，預計4月下旬正式啟用。記者林佳彣／攝影
宜蘭市立圖書館將搬遷至陽明路的宜蘭市李科永紀念圖書館，預計4月下旬正式啟用。記者林佳彣／攝影

宜蘭市立圖書館歷史悠久，啟用迄今28年，即將搬遷至陽明路的宜蘭市李科永紀念圖書館，預計4月下旬正式啟用。移民署宜蘭縣服務站位在羅東鎮純精路，因租約今年到期，便與宜蘭市接洽使用既有圖書館建物，希望造福縣內逾9000名新住民，研擬作為其活動場域。

市立圖書館位在宜蘭市民權路一段，藏書超過7萬冊，建物有地下室及3層樓空間，3月開始搬遷到新址，舊館用途將朝公益、公用的性質為定位。宜蘭市長江聰淵提到，未來不論是哪個單位使用該館，都希望保留1樓閱覽空間，供市民翻閱報章雜誌，並方便鄰近國小學童在此等候家長接送。

移民署宜蘭縣服務站因租約關係而需另覓新處所，目前與宜蘭市公所進行接洽細節，移民署主任秘書唐敏耀、北區事務大隊長林澤謙、宜蘭縣服務站主任簡玉屏等人今天前往了解內部空間規劃。

林澤謙表示，宜蘭縣服務站與縣府共同服務新住民不遺餘力，去年5月攜手宜蘭市公所在市立圖書館旁的宜蘭人故事館，舉辦首屆全國新住民子女感恩歌唱大賽，他認為舊館周邊人文薈萃，高度期望服務站能搬遷至此，也允諾保留1樓閱覽空間。

江聰淵期盼雙方合作事宜能盡快底定，讓移民署無縫接軌進駐舊館，並強調首要合作對象為移民署，若其短期內無法完成相關合作契約，也歡迎其他有空間需求的單位來接洽。

宜蘭市長江聰淵表示，未來不論哪個單位使用舊館，希望保留1樓閱覽空間，供市民翻閱報章雜誌，並方便鄰近國小學童在此等候家長接送。記者林佳彣／攝影
宜蘭市長江聰淵表示，未來不論哪個單位使用舊館，希望保留1樓閱覽空間，供市民翻閱報章雜誌，並方便鄰近國小學童在此等候家長接送。記者林佳彣／攝影
移民署宜蘭縣服務站因租約關係而需另覓新址，主任秘書唐敏耀（中）、北區事務大隊長林澤謙（左）今天前往宜蘭市立圖書館了解空間規劃。記者林佳彣／攝影
移民署宜蘭縣服務站因租約關係而需另覓新址，主任秘書唐敏耀（中）、北區事務大隊長林澤謙（左）今天前往宜蘭市立圖書館了解空間規劃。記者林佳彣／攝影

宜蘭 移民署 圖書館

延伸閱讀

故宮南院圖書館免票入館 周日起開放時間與展廳同步

宜蘭市第二公墓聯外道路坍塌 市公所爭取經費加固護坡

印尼三姐妹面臨遣返...中山女高生陳情徐國勇 移民署開會結果出爐

林姿妙遭檢廉調查涉貪衝擊選情？藍綠這麼說

相關新聞

花蓮公正街商圈雨天濕滑屢摔車 公所改善方式出爐

花蓮市公正街是有知名包子店等多家名店在內的熱鬧商圈，因蛇紋石鋪面雨天濕滑，常有人、車路過不慎打滑，還有民眾受傷提出國賠。...

花蓮首辦食農教育博覽會 40攤參展英日專家分享成果

花蓮縣有機耕作面積全台居冠，縣府推動食農教育，今天起一連3天，在花蓮縣立體育館舉辦「2022花蓮食農教育博覽會」，邀集約...

小艇碼頭將拆讓海景第一排打通 基隆國門廣場接海洋廣場

基隆國門廣場計畫基隆火車站前景觀與空間配置翻轉，目前城際轉運站的大頂棚正加蓋中，基隆港邊的近30年小艇碼頭及的旅客中心等...

宜蘭市立圖書館搬遷換新家 移民署有意進駐舊館

宜蘭市立圖書館歷史悠久，啟用迄今28年，即將搬遷至陽明路的宜蘭市李科永紀念圖書館，預計4月下旬正式啟用。移民署宜蘭縣服務...

空大接手台觀校產 規畫創生園區

花蓮台灣觀光學院因少子化衝擊停招停辦，學校董事會決定將校產捐贈國立空中大學管理使用。空大規畫為創生產業園區，朝社區大學、...

存健康換用品 宜蘭「柑仔店行動車」宣傳

宜蘭屬於高齡化縣市，為鼓勵中高齡者多運動照顧自己健康，縣府推出量血壓、運動或參加健康講座就能換取點數活動，集滿20點可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。