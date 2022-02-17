北台8縣市藝術家聯展海科館登場 28位藝術家53件作品

基隆市文化局今天下午舉辦「繼往開來－第八屆北台八縣市藝術家聯展」開展記者會，集結8個縣市共計28位藝術家作品，即日起至3月5日在國立海洋科技博物館教育中心展出，期盼串連北台灣區域的藝術能量，能開闢未來藝術文化的美學新想像。

文化局長陳靜萍說，展覽由8個縣市推薦藝術家代表參展，基隆市展出的藝術家為周偉、王毓淞及張宇騰，作品有極高的成熟度及代表性，在傳統媒材上進行相當大的突破與跨域，象徵著基隆市藝文的多元、活潑樣貌。

周偉壓克力畫布創作的「觀鷹」以老鷹作為向上、飛揚，勇於追求理想的象徵，盤繞著計畫中的建築是作為未來的基隆意象；王毓淞使用黑白的簡潔色調，繪製著基隆有如一盆綻放百年芬芳的盆栽，世代更迭，歷經不同主人的架捆、斷切、照養、呵護狀態；張宇騰則使用大量的流行普普元素，打破繪畫侷限，擴大油彩媒材最高的自由度，觀察環境中非常特殊的面向，包括連環畫、廣告、商品包裝、通俗娛樂活動等大眾流行文化。

基隆市長林右昌感謝大家精彩的作品，為基隆市增添文化藝術的氣質及風采，並感謝海洋科技博物館提供這麼好的場地；邀請所有的創作夥伴4月22到5月2日，參與基隆的城市博覽會。

林右昌說，城市博覽會屆時會有3個展區，第一個是在市中心區海港周邊，亦即城市的核心地區；第二個展區是在舊漁會大樓、正濱漁港到和平島，以文化歷史作為核心策展內容；至於海科館周邊是以海洋作為主題的C展區，歡迎大家來看看不一樣的基隆。