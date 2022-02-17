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花蓮港警總隊設體能訓練室 員警笑稱「可省健身房費」
花蓮港務警察總隊今天啟用「體能訓練室」，不但有跑步機，還有重量訓練機等，讓港警可利用閒暇之餘，就近在總隊裡運動強健體魄。港警使用後都覺得很方便，不用特別跑到市區運動，還能省下教練費，一舉數得。
花蓮港警總隊長張維鎮表示，港警友會體恤警察工作日以繼夜、風吹日曬，身體健康更為重要，尤其年輕的員警很多，因此特別將倉庫清空活化運用，打造一處體能訓練室。在大家稍微整修後，再加上警友會和港警的經費挹注，大概30幾萬元就完成。
張維鎮說，剛好警友會有認識健身房業者，特別請專業人士評估，像是器材的擺設位置，使用方式以及管理原則等，都有建立規範。
吳姓港警表示，平時就有健身的習慣，警察要訓練強健的體魄，現在有健身房可以使用，不用特別跑到市區運動，使用起來跟一般健身房差不多，相信對於未來執行案件更有幫助，現在下班都會特別重訓約1小時。
沈姓女警說，平常有空和下班時都會運動，現在警局裡有健身房，真的比較方便，不用特別多跑一趟市區的健身房，可以重訓搭配有氧運動，尤其健身房每個月要快1千元的費用，現在這筆錢可以省下來了。
港警總隊表示，體能訓練室設在總隊左側，開放時間是上午8時至晚間9時，港警可利用勤餘或空閒時間前往運動。目前置有跑步機、橢圓交叉訓練機、登山訓練機、多功能重量訓練機，多功能舉重床組等訓練器材，未來也將視實際需求，適時增添相關設備，讓體能訓練室提供良好的健身環境，以達到紓壓、強身的目標。
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