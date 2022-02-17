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史前貝塚考古告一段落 基隆和平島續建汽機停車場
基隆市和平島停車位一位難求，和一路42號土地在闢建停車場時，因挖出史前貝塚，目前考古挖掘已告一段落後，由國防部軍備局辦理移撥，交給國有財產署委託基隆市中正區公所管理，基隆市政府交通處規畫設計。立委蔡適應說，和一路停車場希望能在4月中旬完工，並提供300個以上的汽機車位。
過去曾是國防部營區的基隆市和一路42號，在2019年辦理基隆市和平島和一路停車場工程時，因挖掘到史前貝塚，以及與十三行遺址相似的粗繩紋陶，基隆市政府要求停車場的工程停工，讓考古學團隊進駐研究，日前挖掘研究已到了一個段落。
立委蔡適應、議員張顥瀚收到許多和平島居民陳情，希望能早日開闢停車場，提供居民與遊客停放車輛，滿足車輛停放的需求。今天下午國防部軍備局、國有財產署北區分署基隆辦事處、基隆市政府交通處、基隆市中正區公所、和憲里長蘇來成、平寮里長蔡淑貞現場會勘。
張顥瀚表示，和平島地區是基隆市這幾年發展觀光的重要區域，停車場的需求對於在地居民還是外來遊客，都是非常重要的，感謝立委蔡適應協調國防部與國產署，讓停車場的設置可以持續進行，未來他和立委也會來爭取和平島居民的停車優惠。
蔡適應說，和一路42號土地在考古挖掘到一段落後，由國防部軍備局辦理移撥，交給國有財產署委託基隆市中正區公所管理，基隆市政府交通處規畫設計。
蔡適應指出，目前和一路停車場希望能在四4月中旬完工，並提供300個以上的汽機車位，他也邀請4月到基隆參加城市博覽會的朋友，可以到和平島公園、八尺門、阿根納造船廠、正濱彩色屋走走，屆時這個停車場就能紓解相當大的停車需求。
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