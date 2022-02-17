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基隆港地標N字放反 港方今下午急拆解重裝

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆港東岸旅運大樓臨中正路側的「PORT OF KEELUNG 基隆港」地標相當顯眼，但有人發現不對勁，原來KEELUNG的「N」字擺反了。記者邱瑞杰／攝影
基隆港東岸旅運大樓臨中正路側的「PORT OF KEELUNG 基隆港」地標相當顯眼，但有人發現不對勁，原來KEELUNG的「N」字擺反了。記者邱瑞杰／攝影

基隆港務分公司打造東岸「港灣之心」，擴建東岸碼頭旅運大樓時，在臨中正路設置「PORT OF KEELUNG 基隆港」地標，被人發現英文字母「N」放反了。港務公司得知出糗，通知廠商在今天下午趁雨變小時調整，化解尷尬。

基隆港在郵輪營運高峰期，每年旅客超過百萬人，近兩年受疫情衝擊大不如前。港務公司利用疫情期間幾無遊客時，發包提升港埠旅運設施及通關效率，為疫情緩和後，國內外旅客報復性旅遊帶來的人潮預作準備。

港方擴建原本的基港大樓增加旅運機能，規劃候船室提供伴手禮、休憩娛樂及必要飲食服務等設施，並在頂樓設計港灣之心空中花園，以花圃、木棧道、木紋磚及視覺創意的裝置藝術，呈現郵輪甲板視野，結合城市花園綠意，提供旅客及市民休閒遊憩使用。

旅運大樓在面臨中正路側裝置「PORT OF KEELUNG 基隆港」，相當顯眼，沒想到過了幾個月，有人發現不對勁，拍照後在昨晚上傳臉書，貼文「大家來找碴，你有發現哪裡不對勁嗎？」原來基隆英文KEELUNG的字母中，「N」字擺反了。

基隆港務分公司今天說，昨晚就在臉書看到訊息，並通知廠商改善。今早因為基隆雨勢非常大，難以施工，等至下午雨勢變小才拆解重裝，下午2點半完成。

基隆港東岸旅運大樓臨中正路側的「PORT OF KEELUNG 基隆港」地標，「N」字原本放反了，港方今天下午已修正。圖／基隆港務分公司提供
基隆港東岸旅運大樓臨中正路側的「PORT OF KEELUNG 基隆港」地標，「N」字原本放反了，港方今天下午已修正。圖／基隆港務分公司提供

基隆港 裝置藝術

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