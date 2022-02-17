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出現疫情足跡 台東觀光夜市17日停業

中央社 / 台東縣17日電

確診者足跡進入台東，觀光業者評估暫未受影響，二二八連假住房率仍有8成；不過，配合防疫正氣北路觀光夜市今晚停業。

因桂田酒店位於台東市正氣北路觀光夜市上，今晚觀光夜市有營業，台東縣政府今中午緊急發出通知，「因配合COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）防疫、加強清消，正氣路觀光夜市停業1天」。台東觀光業者加強防疫作為，評估目前不影響台東觀光，二二八連假目前仍有8成訂房率。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭接受媒體訪問表示，疫情期間仍有不少遊客會選擇相對安全的縣市旅遊，同時呼籲遊客務必做好自主防疫勿鬆懈；而飯店早做好高規格防疫措施，除了獨立式空調，飯店內更是「每幾步路就放1瓶酒精供旅客使用」。

台東縣衛生局昨天傍晚接獲一名30多歲女性電話，指其16日中午到台東後，下午被通知列為外縣市確診個案（案19816）接觸者，因為中午即感到身體不適，具有警覺性也立即通報衛生局，經確認後即安排防疫專車至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性，已進入醫院觀察。

台東縣衛生局除匡列密切接觸者有15人並列為居家隔離，台東市桂田飯店、天野餐廳緊急暫停營業清消，上午啟動專案快篩作業，衛生局進駐桂田酒店，針對16日房客與飯店工作人員約500人執行快篩作業。

台東 衛生局 夜市

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