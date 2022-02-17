宜蘭推健康集點換用品 首創「柑仔店行動車」今出發

宜蘭屬於高齡化縣市，為鼓勵中高齡者多運動照顧自己健康，縣府比照超商集點，推出量血壓、運動或參加健康講座就能換取點數活動，集滿20點可以到柑仔店巡迴車換取民生用品，今天「柑仔店行動車」從七張社區出發到各處去宣傳集點足好康。

這是縣政府想出來鼓勵中高齡運動保健的新點子，社會處表示，很多金融單位都有紅利集點，超商也有集點換贈品，所以縣府想出針對中高齡者「健康存錢筒‧愛的零用金」集點活動，點數可以兌換米油鹽、洗碗精及保鮮膜等數十種民生用品都很實用，會透過「柑仔店行動車」巡迴各社區據點，每月提供兌換。

今天載滿日常用品的柑仔店行動車從宜蘭市七張社區出發，在廟口前播放宣傳，吸引很多長輩前來。主辦單位帶著大家做肢體運動，當場就可以累積3點，集10點就可以換用品，鼓勵大家愈做愈起勁。

集點活動從這個月初開始，有些長輩拿著集滿點數的兌換券，開心換取需要的東西。縣長林姿妙表示，宜蘭高齡長者比例將近總人口數的18%，高於全國平均值，健康要從日常生活點滴累積，縣府鼓勵55歲以上的中高齡者走出戶外到社區運動保健，大家身體健康是子女的福氣，也能減少國家健保費用的支出。