捐愛心救護車老農種段木香菇 推林下經濟助年輕人返鄉

「台東縣銅礦林業生產合作社」昨天成立召開大會，去年買救護車捐消防局的愛心農民李清亮當選理事長，社員包括東河鄉尚德村、延平鄉鸞山村等地13位林主，將在35公頃林地投入段木香菇生產等產業，並期許林業合作社為地方創造收益，帶動年輕人返鄉。

台東縣副縣長王志輝、立委劉櫂豪、農業處處長許家豪、台東縣議會秘書池明華等人昨到場祝賀，期盼合作社為台東友善農業生產亮點，成為林下經濟產業發展領頭羊。

台東林管處指出，林務局推動林下經濟政策前，即邀請銅礦地區有意願投入段木香菇生產林農，參與試辦的示範計畫，期間安排農民縣外參訪、觀摩、媒合採購段木、菌種及學習植菌技術等，並透過縣府輔導單位協力合作，讓合作社成立。

李清亮說，合作社成員除種植段木香菇，還有造林和生產精油，主要經營及生產地點，位於林木資源豐富的海岸山脈山區，亦為台東林管處轄管林班造林地，當地氣候潮濕、溫度適中，更是林下段木香菇良好種植環境。