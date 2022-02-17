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羅東就業中心2月19日聯合徵才 釋出863個職缺

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
羅東就業中心將於2月19日舉辦今年首場聯合徵才活動，此為去年活動現場。圖／羅東就業中心提供
羅東就業中心將於2月19日舉辦今年首場聯合徵才活動，此為去年活動現場。圖／羅東就業中心提供

因應農曆年後轉職潮與廠商求才需求，勞動部羅東就業中心將於2月19日早上9點30分在宜蘭縣農會3樓，舉辦2022「虎躍薪程 職達薪未來」聯合徵才活動，邀請逾30家廠商參與。羅東就業中心表示，餐飲服務員、照顧服務員、作業員等863個職缺中，平均薪資約3萬元，並以薛長興工業的海外儲備幹部的7萬2000元為最高薪。

此次聯合徵才活動為中小型規模，參加廠商包含神詠精密光學、金元福、連大烏石港渡假村等36家。其中，中美矽晶宜蘭分公司釋出多達100個職缺，包含技術員、工程師、電能開發管理師、綠店銷售管理師，以及人資管理師。

礁溪老爺酒店開出31個職缺，徵房務員、餐飲服務員、烘焙師傅、接待人員等；八貫企業則需求技術員、品檢員、倉管人員、勞工健康服務護理人員、職業安全衛生管理員，以及業務助理共41人。

羅東就業中心表示，不只2月19日有徵才活動，北基宜花金馬分署將於4月23日早上10點到下午2點在宜蘭大學，舉辦4年一度的大型就業博覽會，屆時也歡迎民眾前來求職。

羅東就業中心將於2月19日舉辦今年首場聯合徵才活動，邀請逾30家廠商參與。圖／羅東就業中心提供
羅東就業中心將於2月19日舉辦今年首場聯合徵才活動，邀請逾30家廠商參與。圖／羅東就業中心提供
羅東就業中心將於2月19日舉辦今年首場聯合徵才活動，此為去年活動現場。圖／羅東就業中心提供
羅東就業中心將於2月19日舉辦今年首場聯合徵才活動，此為去年活動現場。圖／羅東就業中心提供

宜蘭大學 羅東 徵才活動

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