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花蓮水保服務團1年服務逾百件 公私協力兼顧開發與環保

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府農業處成立水保服務團，公私協力幫助民眾解決各項水保申請的疑難雜症。記者王燕華／攝影
花蓮縣府農業處成立水保服務團，公私協力幫助民眾解決各項水保申請的疑難雜症。記者王燕華／攝影

花蓮全境近9成是山坡地，且地震頻繁，縣府組成水土保持服務團，邀專業技師駐點提供免費諮詢，讓民眾申請開發經營同時，也能兼顧水土保育資源，成軍近1年來，已有超過百件諮詢案，多為農業開發案件，透過專業協助，有效協助民眾縮短申請時間。

縣府農業處水保科長廖彥翔說，水土保持服務團去年3月重新編組成軍，邀請27位具水保、法律專業的專家學者，及實務經驗豐富的專業技師加入，因花蓮地形狹長，為擴大服務量能，去年底進一步在北、中、南區同步揭牌成立服務中心，每月一次在農業處水保科、縣府中區及南區服務中心，提供免費駐點服務。

1年下來，水土保持服務團已為逾百位民眾解決各項疑難雜症，申請類型以農業開發占絕大多數。團長專業水保技師鍾東宏說，許多民眾對水保不太了解，自己申請容易遇到問題，且民眾多半希望最大化開發利用，若水保沒做好就影響下游居民安全，水保服務團就是盡可能在合於法規與安全下，協助民眾合理開發，並做好環境保護。

家住瑞穗的杜先生近日向縣府申請整坡，因位在環境敏感區內，也向水保服務團諮詢。屏科大水土保持系副教授唐琦協助，細心說明什麼是排水分區，如何收集排水，以及設計滯洪沉砂池，讓杜先生直說「獲益良多」。

廖彥翔表示，水土保持技術團成軍，由專業人士提供技術面協助，行政流程則由縣府處理，是典型公私協力為鄉親服務的典範。

他表示，以前類似案件若申請人沒有專業協助，必須補件，流程可能超過1個月，甚至到3個月，耗時耗力，影響農業經營，對坡地管理也不好，專業協助不但便民，也能有效縮短程。

技術團團員唐琦說，服務團除了諮詢，另一項重要工作就是教育宣導，未來希望能持續做好水保教育，讓民眾有更多了解。

花蓮縣府農業處成立水保服務團，公私協力幫助民眾解決各項水保申請的疑難雜症。記者王燕華／攝影
花蓮縣府農業處成立水保服務團，公私協力幫助民眾解決各項水保申請的疑難雜症。記者王燕華／攝影

花蓮 屏科大

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