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半年沒人發現英文字顛倒 網友超柯南揪基隆港「NG」
基隆港務分公司因應基隆港國際郵輪旅運需求，改造舊基港大樓外觀及改善，外觀彷彿一艘靠泊東岸的大型郵輪，美輪美奐。大樓旁中正路上有「基隆港」的中英文字母logo，已設置近半年，昨天有網友抓包，其中一個英文字母「N」放顛倒了。港務公司今天派人前往查看，發現確有1字顛倒，將移正。
基隆港務分公司改建基港大樓，新建旅運設施與登船廊道，包括室內裝修、景觀改善等，盼提升郵輪母港的服務能量，基港大樓外觀改善工程，完成旅運通廊及景觀改善等，彷彿一艘靠泊東岸的大型郵輪，讓經過民眾及遊客都耳目一新。
不過，昨天有網友說「大家來找碴，你有發現哪裡不對勁嗎？」記者前往現場發現，大樓旁中正路上有「基隆港」的中英文字母logo，已設置近半年，昨天有網友抓包，其中一個英文字母「N」放顛倒了，其他英文字都正確沒有問題。
在市政府上班的林姓民眾今天說，快半年都沒有發現，看到網友說才仔細看，「PORT OF KEELUNG」基隆港，字母N字好像反過來了，他戲稱，真的「NG」了。
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