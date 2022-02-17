快訊

北市某幼稚園27名師生集體「上吐下瀉」 班級緊急停課至21日

旅行社上架日本自由行 陳時中曝國門開放時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半年沒人發現英文字顛倒 網友超柯南揪基隆港「NG」

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
半年沒人發現英文字顛倒，網友超柯南揪基隆港「NG」。記者游明煌／攝影
半年沒人發現英文字顛倒，網友超柯南揪基隆港「NG」。記者游明煌／攝影

基隆港務分公司因應基隆港國際郵輪旅運需求，改造舊基港大樓外觀及改善，外觀彷彿一艘靠泊東岸的大型郵輪，美輪美奐。大樓旁中正路上有「基隆港」的中英文字母logo，已設置近半年，昨天有網友抓包，其中一個英文字母「N」放顛倒了。港務公司今天派人前往查看，發現確有1字顛倒，將移正。

基隆港務分公司改建基港大樓，新建旅運設施與登船廊道，包括室內裝修、景觀改善等，盼提升郵輪母港的服務能量，基港大樓外觀改善工程，完成旅運通廊及景觀改善等，彷彿一艘靠泊東岸的大型郵輪，讓經過民眾及遊客都耳目一新。

不過，昨天有網友說「大家來找碴，你有發現哪裡不對勁嗎？」記者前往現場發現，大樓旁中正路上有「基隆港」的中英文字母logo，已設置近半年，昨天有網友抓包，其中一個英文字母「N」放顛倒了，其他英文字都正確沒有問題。

在市政府上班的林姓民眾今天說，快半年都沒有發現，看到網友說才仔細看，「PORT OF KEELUNG」基隆港，字母N字好像反過來了，他戲稱，真的「NG」了。

半年沒人發現英文字顛倒，網友超柯南揪基隆港「NG」。記者游明煌／攝影
半年沒人發現英文字顛倒，網友超柯南揪基隆港「NG」。記者游明煌／攝影
半年沒人發現英文字顛倒，網友超柯南揪基隆港「NG」。記者游明煌／攝影
半年沒人發現英文字顛倒，網友超柯南揪基隆港「NG」。記者游明煌／攝影

基隆港 郵輪

延伸閱讀

「KEELUNG」地標2/19熄燈施工 4月全新換裝亮相

基隆「KEELUNG」地標功成身退將熄燈 4月換裝全新上陣

日本田徑美少女照片竟是修圖 素顏照曝光驚艷眾人：更美

防範高雄港破口再現 王國材初五到基隆港了解防疫作業

相關新聞

基隆港地標N字放反 港方今下午急拆解重裝

基隆港務分公司打造東岸「港灣之心」，擴建東岸碼頭旅運大樓時，在臨中正路設置「PORT OF KEELUNG 基隆港」地標...

宜蘭市第二公墓聯外道路坍塌 市公所爭取經費加固護坡

1月中下旬期間連日多雨，尤其1月22日更降下115毫米雨量，使得宜蘭市第二公墓聯外道路邊坡土石滑落，市公所已擬訂道路邊坡...

史前貝塚考古告一段落 基隆和平島續建汽機停車場

基隆市和平島停車位一位難求，和一路42號土地在闢建停車場時，因挖出史前貝塚，目前考古挖掘已告一段落後，由國防部軍備局辦理...

秀春教育基金會捐書車 把行動圖書館帶到宜蘭各角落

財團法人秀春教育基金會致力推動文教工作，為了讓閱讀風氣散播各角落，今天捐贈一輛行動書車給宜蘭縣政府，這輛車可容納上千本藏...

宜蘭推健康集點換用品 首創「柑仔店行動車」今出發

宜蘭屬於高齡化縣市，為鼓勵中高齡者多運動照顧自己健康，縣府比照超商集點，推出量血壓、運動或參加健康講座就能換取點數活動，...

捐愛心救護車老農種段木香菇 推林下經濟助年輕人返鄉

「台東縣銅礦林業生產合作社」昨天成立召開大會，去年買救護車捐消防局的愛心農民李清亮當選理事長，社員包括東河鄉尚德村、延平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。