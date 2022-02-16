選戰煙硝起 花蓮市、玉里鎮長多人表態參選

年底就要選舉，有意參選者動作頻頻，花蓮市長之爭藍營競逐者眾，已有縣議員魏嘉彥、吳東昇、林宗昆公開表態；本屆玉里鎮長連任失利的龔文俊，今天大動作宣告再戰，將與現任鎮長蔡秋龍二度碰頭，另地方傳聞副議長潘月霞也有意參選，3人都是強棒，形成三足鼎立之勢。

花蓮市是全縣「大房」，政治板塊藍大於綠，下屆市長選舉綠營尚無人表態，國民黨雖還未展開提名作業，已有多人躍躍欲試。林宗昆的父親為前副議長林連明，年輕及高學歷是他的優勢，他表示將持續走訪基層傾聽聲音，爭取市民最大的認同；吳東昇歷任3屆市民代表和1屆縣議員，服務頗受肯定，為參選市長準備許久，日前已表態投入提名。

魏嘉彥是現任市長魏嘉賢的弟弟，個性謙和身段柔軟，基層服務十分紮實，獲得極佳口碑。魏嘉賢兩任市長屆滿施政頗受肯定，在此態勢下，魏嘉彥也很有機會順勢接下哥哥的棒子，問鼎市長。

花蓮南區玉里鎮是花蓮第3大行政區，下屆鎮長選舉，也在老鎮長龔文俊今天大動作宣布參選下，提早揚起煙硝味。

龔文俊本屆尋求連任失利，敗給脫黨參選的蔡秋龍。龔文俊今天號召支持者，大動作在玉里鎮民眾服務站宣布將捲土重來再戰鎮長，並表示，再度參選是因為發現地方建設停滯不前，「不忍看到故鄉沉淪」，才取得家人同意重披戰袍，誓言將把玉里鎮打造成「南區4小龍之首」。至於是否將爭取黨提名，他回應「不重要」，最重要的是爭取鎮民的支持與肯定。