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選戰煙硝起 花蓮市、玉里鎮長多人表態參選
年底就要選舉，有意參選者動作頻頻，花蓮市長之爭藍營競逐者眾，已有縣議員魏嘉彥、吳東昇、林宗昆公開表態；本屆玉里鎮長連任失利的龔文俊，今天大動作宣告再戰，將與現任鎮長蔡秋龍二度碰頭，另地方傳聞副議長潘月霞也有意參選，3人都是強棒，形成三足鼎立之勢。
花蓮市是全縣「大房」，政治板塊藍大於綠，下屆市長選舉綠營尚無人表態，國民黨雖還未展開提名作業，已有多人躍躍欲試。林宗昆的父親為前副議長林連明，年輕及高學歷是他的優勢，他表示將持續走訪基層傾聽聲音，爭取市民最大的認同；吳東昇歷任3屆市民代表和1屆縣議員，服務頗受肯定，為參選市長準備許久，日前已表態投入提名。
魏嘉彥是現任市長魏嘉賢的弟弟，個性謙和身段柔軟，基層服務十分紮實，獲得極佳口碑。魏嘉賢兩任市長屆滿施政頗受肯定，在此態勢下，魏嘉彥也很有機會順勢接下哥哥的棒子，問鼎市長。
花蓮南區玉里鎮是花蓮第3大行政區，下屆鎮長選舉，也在老鎮長龔文俊今天大動作宣布參選下，提早揚起煙硝味。
龔文俊本屆尋求連任失利，敗給脫黨參選的蔡秋龍。龔文俊今天號召支持者，大動作在玉里鎮民眾服務站宣布將捲土重來再戰鎮長，並表示，再度參選是因為發現地方建設停滯不前，「不忍看到故鄉沉淪」，才取得家人同意重披戰袍，誓言將把玉里鎮打造成「南區4小龍之首」。至於是否將爭取黨提名，他回應「不重要」，最重要的是爭取鎮民的支持與肯定。
除了龔文俊，現任蔡秋龍也積極爭取連任，另外也傳出地方勸進老鎮長潘富民的副議長妻子潘月霞將轉換跑道選鎮長，只是她至今尚未鬆口，3人都頗有政治實力，預料將是一場激烈選戰。
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