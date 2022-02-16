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「喝碗湯」業者分送8家醫院共1420包料理包 暖心又飽胃

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委蔡適應（右二）和農產品加工業者林迪龍（右三）今天贈送料理包給衛生福利部基隆醫院，由院長林慶豐（左三）代表接受。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委蔡適應（右二）和農產品加工業者林迪龍（右三）今天贈送料理包給衛生福利部基隆醫院，由院長林慶豐（左三）代表接受。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立委蔡適應促成農產品加工業者林迪龍，贈送衛生福利部基隆醫院等8家醫院，共1420包「喝碗湯」料理包，希望能讓第一線醫護人員暖心、飽胃，繼續守護民眾健康。

蔡適應和林迪龍今天帶著200包「喝碗湯」料理包到基隆醫院，表達對第一線醫護人員的友持。在此之前已贈送林口長庚急診部220包、部立桃園醫院200包，新北市立土城醫院200包、基隆長庚醫院200包、三總基隆分院100包、台灣礦工醫院門診部100包、 部立台北醫院200包。

蔡適應說，醫護人員工作忙碌，因為防疫進出醫院也有不便。他向世揚國際興業公司總經理林迪龍提及，世揚生產銷售的冷凍料理包，很適合醫護人員直接隔水加熱等方式食用，林迪龍隨即熱心致贈產品給醫院，提供同仁享用。國內隔離等防疫措施2月過後應會有所改變，但仍不能掉以輕心，感謝醫護人員的持續努力。

基隆醫院院長林慶豐收下料理包後，回贈感謝狀給林迪龍感謝支持。林說，防疫是長期戰役，基隆醫院具有防疫戰略地位。基隆是台灣頭，除了要守住基隆國際港口，桃園機場或防疫旅館確認患者也都可能送來這裡治療。

林慶豐說，感謝業者贈送料理包，公立醫院會扮演好公益使命和公共衛生任務，醫護人員在第一線會做好防疫工作，守住基隆。希望疫情趕快過去，恢復正常的生活，大家身心靈都健康。

基隆市立委蔡適應和農產品加工業者林迪龍今天贈送料理包給衛生福利部基隆醫院，由院長林慶豐代表接受並回贈感謝狀。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委蔡適應和農產品加工業者林迪龍今天贈送料理包給衛生福利部基隆醫院，由院長林慶豐代表接受並回贈感謝狀。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委蔡適應（右一）和農產品加工業者林迪龍（右二）今天贈送料理包給衛生福利部基隆醫院，院長林慶豐（左二）回贈感謝狀。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委蔡適應（右一）和農產品加工業者林迪龍（右二）今天贈送料理包給衛生福利部基隆醫院，院長林慶豐（左二）回贈感謝狀。記者邱瑞杰／攝影

基隆 醫護人員 料理包 蔡適應

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