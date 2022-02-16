「喝碗湯」業者分送8家醫院共1420包料理包 暖心又飽胃

基隆市立委蔡適應促成農產品加工業者林迪龍，贈送衛生福利部基隆醫院等8家醫院，共1420包「喝碗湯」料理包，希望能讓第一線醫護人員暖心、飽胃，繼續守護民眾健康。

蔡適應和林迪龍今天帶著200包「喝碗湯」料理包到基隆醫院，表達對第一線醫護人員的友持。在此之前已贈送林口長庚急診部220包、部立桃園醫院200包，新北市立土城醫院200包、基隆長庚醫院200包、三總基隆分院100包、台灣礦工醫院門診部100包、 部立台北醫院200包。

蔡適應說，醫護人員工作忙碌，因為防疫進出醫院也有不便。他向世揚國際興業公司總經理林迪龍提及，世揚生產銷售的冷凍料理包，很適合醫護人員直接隔水加熱等方式食用，林迪龍隨即熱心致贈產品給醫院，提供同仁享用。國內隔離等防疫措施2月過後應會有所改變，但仍不能掉以輕心，感謝醫護人員的持續努力。

基隆醫院院長林慶豐收下料理包後，回贈感謝狀給林迪龍感謝支持。林說，防疫是長期戰役，基隆醫院具有防疫戰略地位。基隆是台灣頭，除了要守住基隆國際港口，桃園機場或防疫旅館確認患者也都可能送來這裡治療。