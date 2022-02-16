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「KEELUNG」地標2/19熄燈施工 4月全新換裝亮相

中央社 / 基隆16日電

位於基隆虎仔山的「KEELUNG」地標已佇立16年，基隆市府將全面改造燈具和硬體設備等，將於19日熄燈後施工，19日起至4月15日封閉地標景觀平台，預計4月中以全新面貌亮相。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天透過新聞稿表示，這次地標裝置邀請「偶得設計」設計師陳怡彰及Do Something Studio工作室進行細部規劃，以城市景觀概念出發，融入山、海、城3大元素重新詮釋KEELUNG地標。

曾姿雯說，將運用色彩堆疊轉譯基隆富含朝氣個性，並設計多重動態效果帶出環境共創、翻轉海洋意象及城市永續再生等議題，打造全新的視覺風貌，也將配合4月份城市博覽會設計精彩光影展演，成為基隆港邊最大亮點。

曾姿雯表示，KEELUNG地標是基隆港最重要的景觀藝術，這次施工不只提升燈光效果變化，同時補強內部硬體設施，19日晚間熄燈施工，施工期自19日至4月15日，完工後將以煥然一新面貌再次點亮城市。

曾姿雯說，未來的KEELUNG地標不只有日常光影效果，也會在特定節日展演專屬的燈光表演，不只增添展演精彩度，也提升基隆夜間景觀層次，屆時，基隆東岸將有「基隆塔」、西岸則有嶄新面貌的「KEELUNG地標」共同呈現在國人眼前，用光的意象展現出基隆生命力，也讓國人看到基隆的蛻變。

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