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台東市最大阿美族馬當部落 75年來興建首座聚會所

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
馬當部落多功能聚會所暨文健站，採用9面傘狀設計，以3組結構支撐建物，象徵阿美族3個年齡階層，並結合阿美族重視海洋文化的精神，起伏斜屋面代表山與海，還有部落圖騰做為入口意象。記者尤聰光／攝影
馬當部落多功能聚會所暨文健站，採用9面傘狀設計，以3組結構支撐建物，象徵阿美族3個年齡階層，並結合阿美族重視海洋文化的精神，起伏斜屋面代表山與海，還有部落圖騰做為入口意象。記者尤聰光／攝影

台東阿美族人口數最大的馬當部落，遷席75年來今天動土興建首座多功能聚會所暨文化健康站，設計理念納入阿美族傳統文化。預計今年12月底前完工。部落族人開心說：「明年豐年祭可以在自家辦了」。

馬當部落會議主席郭傳宏說，部落75年來都沒有自己的聚會所，過去豐年祭都要借場地舉辦，可以說相當辛苦及克難，未來，有了自己的聚會所，是部落之福，相信更能做好傳承及凝聚族人向心力。

馬當部落是台東市阿美族22個部落及全台735個部落中，部落戶數與人口數最大最多，但部落一直苦無聚會所，經過部落及公部門共同努力下，取得土地後，編列近3千萬元經費興建多功能聚會所暨文化健康站。

今天馬當部落以辦喜宴的心情，舉辦興建動土儀式，包括原民會副主委谷縱‧喀勒芳安、台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、鄭天財、行政院東部辦公室執行長洪宗楷、市長張國洲及地方民意代表等人受邀出席。

原民會副主任委員谷縱‧喀勒芳安說，部落聚會所是族人日常聚會、辦理歲時祭儀的場所，對部落有重要的意義。中央編列總經費3億元，計畫興建全台29座聚會所，目前已完成15座。

縣府原民處表示，馬當部落多功能聚會所暨文健站，採用9面傘狀設計，以3組結構支撐建物，象徵阿美族3個年齡階層，並結合阿美族重視海洋文化的精神，起伏斜屋面代表山與海，還有部落圖騰做為入口意象。

台東市阿美族人口數最大的馬當部落，遷席75年來今天動土興建首座多功能聚會所暨文化健康站，設計理念納入阿美族傳統文化，預計今年12月底前完工。記者尤聰光／攝影
台東市阿美族人口數最大的馬當部落，遷席75年來今天動土興建首座多功能聚會所暨文化健康站，設計理念納入阿美族傳統文化，預計今年12月底前完工。記者尤聰光／攝影
馬當部落以辦喜宴的心情，舉辦興建動土儀式，並邀請縣長饒慶鈴（左）一起共舞同歡。記者尤聰光／攝影
馬當部落以辦喜宴的心情，舉辦興建動土儀式，並邀請縣長饒慶鈴（左）一起共舞同歡。記者尤聰光／攝影

聚會 阿美族 台東

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